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Posted 24 января, 03:21

Published 24 января, 03:21

Modified 24 января, 03:23

Updated 24 января, 03:23

Маргарин и говядина подорожали в Свердловской области

Маргарин и говядина подорожали в Свердловской области

24 января 2025, 03:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области выросли цены на говядину и маргарин за прошедшую неделю в 2025 году.

Так, стоимость маргарина стала выше на 2,5%. Теперь килограмм данного продукта стоит 266 рублей. За последний год его цена выросла с 259 рублей, сообщает Свердловскстат.

Кроме того, в регионе стали стоить дороже свекла, говядина и подсолнечное масло и другие продукты. Килограмм свеклы теперь стоит около 46,5 рубля, литр масла — 143 рубля, а килограмм говядины — 620 рублей.

При этом за минувшую неделю стала ниже стоимость помидоров, картошки, куриного мяса, вермишели и гречки.

Напомним, за 2024 год в Свердловской области молоко стало стоить дороже почти на 30%.

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