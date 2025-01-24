Маргарин и говядина подорожали в Свердловской области

Posted 24 января, 03:21
Published 24 января, 03:21
Modified 24 января, 03:23
Updated 24 января, 03:23
Так, стоимость маргарина стала выше на 2,5%. Теперь килограмм данного продукта стоит 266 рублей. За последний год его цена выросла с 259 рублей, сообщает Свердловскстат.
Кроме того, в регионе стали стоить дороже свекла, говядина и подсолнечное масло и другие продукты. Килограмм свеклы теперь стоит около 46,5 рубля, литр масла — 143 рубля, а килограмм говядины — 620 рублей.
При этом за минувшую неделю стала ниже стоимость помидоров, картошки, куриного мяса, вермишели и гречки.
Напомним, за 2024 год в Свердловской области молоко стало стоить дороже почти на 30%.