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Posted 24 января, 14:15

Published 24 января, 14:15

Modified 24 января, 14:17

Updated 24 января, 14:17

На 10-м месте по преступности в России оказалась Свердловская область

На 10-м месте по преступности в России оказалась Свердловская область

24 января 2025, 14:15
Фото: Валерий Горелых.
Уровень преступности в Свердловской области — один из самых низких среди городов России. На первом месте в 2024 году оказалась Москва.

В полиции региона подвели итоги по преступности в 2024 году. В ведомстве отметили, что число уголовных дел снизилось до 48,5 тысячи, то есть на 2,4%.

Например, убийств в минувшем году зафиксировано 186 (-10,6%), изнасилований — 112 (-8,9%), грабежей — 428 (-25%). Всего было расследовано почти 26 тысяч преступлений, раскрываемость также выросла, сообщил глава региональной пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Также на совещании за особые заслуги 22 сотрудника полиции получили медали, грамоты и дипломы.

Фото: Валерий Горелых

Напомним, что в Новоуральске в 2024 году было зафиксировано более 100 преступлений, связанных с оборотом запрещенных наркотических средств.

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#Евгения Сафина#Общество#Происшествия#Свердловская область#Статистика#Криминал#Преступления#18+#Екатеринбург
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