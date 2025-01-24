На 10-м месте по преступности в России оказалась Свердловская область

Posted 24 января, 14:15
Published 24 января, 14:15
Modified 24 января, 14:17
Updated 24 января, 14:17
В полиции региона подвели итоги по преступности в 2024 году. В ведомстве отметили, что число уголовных дел снизилось до 48,5 тысячи, то есть на 2,4%.
Например, убийств в минувшем году зафиксировано 186 (-10,6%), изнасилований — 112 (-8,9%), грабежей — 428 (-25%). Всего было расследовано почти 26 тысяч преступлений, раскрываемость также выросла, сообщил глава региональной пресс-службы МВД Валерий Горелых.
Также на совещании за особые заслуги 22 сотрудника полиции получили медали, грамоты и дипломы.
Напомним, что в Новоуральске в 2024 году было зафиксировано более 100 преступлений, связанных с оборотом запрещенных наркотических средств.