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Posted 24 января, 15:11

Published 24 января, 15:11

Modified 24 января, 15:13

Updated 24 января, 15:13

Семиклассница из Екатеринбурга забеременела от 20-летнего парня

Не знала, что беременна: у 14-летней школьницы из Екатеринбурга случился выкидыш

24 января 2025, 15:11
Фото: Изображение Midjourney.

Семиклассница из Екатеринбурга забеременела от 20-летнего парня

14-летняя школьница из Екатеринбурга не знала, что была беременна. Ей стало плохо в торговом центре, где она подрабатывала, и случился выкидыш.

По словам девочки, с 20-летним Никитой они встречаются около трех месяцев. У него есть бывшая жена и двое детей от брака. Школьница пояснила, что секс был добровольным, но молодого человека уже задержали. Ему может грозить тюремный срок до 4-х лет.

Сама семиклассница не хочет, чтобы было заведено уголовное дело. На парня, который работает грузчиком, заявление в полицию ни она, ни родственники не писали, пишет Е1.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге забеременела 14-летняя цыганка.

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