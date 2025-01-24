Не знала, что беременна: у 14-летней школьницы из Екатеринбурга случился выкидыш

Posted 24 января, 15:11
Published 24 января, 15:11
Modified 24 января, 15:13
Updated 24 января, 15:13
По словам девочки, с 20-летним Никитой они встречаются около трех месяцев. У него есть бывшая жена и двое детей от брака. Школьница пояснила, что секс был добровольным, но молодого человека уже задержали. Ему может грозить тюремный срок до 4-х лет.
Сама семиклассница не хочет, чтобы было заведено уголовное дело. На парня, который работает грузчиком, заявление в полицию ни она, ни родственники не писали, пишет Е1.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге забеременела 14-летняя цыганка.