Не знала, что беременна: у 14-летней школьницы из Екатеринбурга случился выкидыш

По словам девочки, с 20-летним Никитой они встречаются около трех месяцев. У него есть бывшая жена и двое детей от брака. Школьница пояснила, что секс был добровольным, но молодого человека уже задержали. Ему может грозить тюремный срок до 4-х лет.