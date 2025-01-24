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Posted 24 января, 14:26

Published 24 января, 14:26

Modified 24 января, 14:28

Updated 24 января, 14:28

Немецкие томаты и огурцы из Чехии отложите в сторону: почему российские семена лучше

Немецкие томаты и огурцы из Чехии отложите в сторону: почему российские семена лучше

24 января 2025, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Импортные семена часто хвалят за «западные технологии», но на поверку оказывается, что отечественный продукт куда более выгодный. Давайте разберемся, почему стоит отдать предпочтение российским производителям.

Выбор семян для посадки — дело тонкое. От этого решения зависит не только качество урожая, но и его количество, устойчивость к погодным условиям и даже долговечность почвы.

Почему стоит отдать предпочтение отечественным российским семенам, а не импортным?

Семена — это фундамент сельского хозяйства. И если выбор сделан неправильно, итоги сезона могут превратиться в настоящий кошмар. Отечественные российские семена полностью адаптированы к нашим климатическим перепадам — будь то резкие заморозки или засуха.

Также не забудем, что отечественные селекционеры работают в российских реалиях и хорошо знают особенности почвы и растений всей страны.

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Преимущества российских семян

  • Доступная цена. Не секрет, что российские семена стоят значительно дешевле. Импортные семена часто обременены транспортными и таможенными издержками, что сказывается на их цене. Зачем платить больше за продукт, адаптация которого все равно будет сомнительна?
  • Высокая урожайность. Банально, но факт: от наших собственных семян можно ожидать большего урожая. Как говорится, свои стены греют — и свои семена растут.
  • Экологичность и натуральность. Отсутствие ненужной химической обработки — это то, что ценят садоводы. Многие импортные аналоги насыщают растения искусственными добавками, что не лучшим образом влияет на экологию и здоровье потребителя.
Российские семена устойчивы к холоду, болезням и имеют хорошую всхожесть
Российские семена устойчивы к холоду, болезням и имеют хорошую всхожесть. Фото: Изображение Midjourney

Отзывы экспертов: что они говорят?

Мнения специалистов сходятся: российская селекция за последние десятилетия сделала огромный шаг вперед.

Я за отечественные семена, потому что, например, сибирские томаты, сибирская серия, потрясающие для нашего климата. И внииссоковские семена недорогие, но они обалденные, потому что они районированы для нашего климата. Тут можно гнаться за чудесами, а можно подобрать то, что подходит для конкретной дачи, полосы, теплицы. Считаю, что правильнее подбирать под себя, потому что районированные семена и растения хорошо растут в нашем климате, — поделилась мнением телеведущая программы «Дом вверх дном», член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Импортные аналоги часто проигрывают в плане длительного результата. К тому же сегодня российские селекционеры дают все для успешного урожая — выбор за вами!

Ранее эксперты рассказали, как проверить качество семян с помощью воды.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Сельское хозяйство#Огурцы#Климат#Селекция#Дом и сад#КЦ#Урожайность#Российские семена#Импортные семена#Экологичность#Томаты
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