Немецкие томаты и огурцы из Чехии отложите в сторону: почему российские семена лучше

Posted 24 января, 14:26
Published 24 января, 14:26
Modified 24 января, 14:28
Updated 24 января, 14:28
Выбор семян для посадки — дело тонкое. От этого решения зависит не только качество урожая, но и его количество, устойчивость к погодным условиям и даже долговечность почвы.
Семена — это фундамент сельского хозяйства. И если выбор сделан неправильно, итоги сезона могут превратиться в настоящий кошмар. Отечественные российские семена полностью адаптированы к нашим климатическим перепадам — будь то резкие заморозки или засуха.
Также не забудем, что отечественные селекционеры работают в российских реалиях и хорошо знают особенности почвы и растений всей страны.
Мнения специалистов сходятся: российская селекция за последние десятилетия сделала огромный шаг вперед.
Я за отечественные семена, потому что, например, сибирские томаты, сибирская серия, потрясающие для нашего климата. И внииссоковские семена недорогие, но они обалденные, потому что они районированы для нашего климата. Тут можно гнаться за чудесами, а можно подобрать то, что подходит для конкретной дачи, полосы, теплицы. Считаю, что правильнее подбирать под себя, потому что районированные семена и растения хорошо растут в нашем климате, — поделилась мнением телеведущая программы «Дом вверх дном», член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.
Импортные аналоги часто проигрывают в плане длительного результата. К тому же сегодня российские селекционеры дают все для успешного урожая — выбор за вами!
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