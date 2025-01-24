Необычное двойное имя дали новорожденной в Свердловской области

Как следует из разных источников, двойное имя дают ребенку, исходя из культурных традиций той или иной страны. Даже в России в семьях дворян дети носили по 2-3 имени, что, как уверяют историки, подчеркивало аристократическое происхождение члена семьи. Однако в современном обществе родители таким образом, скорее, хотят подчеркнуть некую индивидуальность, уникальность и необычность ребенка и его семьи. А на какое имя он будет отзываться в детском саду, а потом и в рабочем коллективе — это уже будет его решение.