Необычное двойное имя дали новорожденной в Свердловской области

Posted 24 января, 10:25
Published 24 января, 10:25
Modified 24 января, 10:27
Updated 24 января, 10:27
Среди разных необычных имен, которые родители давали своим детям в Свердловской области, стало двойное имя — Паулина Ярославна. Также свердловчане выбирали такие имена для своих детей, как Любава, Радослава, Фотиния, Авигея, Нил, Мартин, Велеслав, Космос и Аполлон.
Почему дают двойное имя? Как рассказывала обладательница такого — комик Елизавета Варвара Аранова — ее родители в свое время просто не смогли определиться между собой с именем для дочки и приняли решение записать оба. Однако у Арановой в семье это не первый опыт, когда ребенку дают двойное имя: у нее уже есть брат, проживающий в Северной Америке, — Джозеф Бенджамин.
Как следует из разных источников, двойное имя дают ребенку, исходя из культурных традиций той или иной страны. Даже в России в семьях дворян дети носили по 2-3 имени, что, как уверяют историки, подчеркивало аристократическое происхождение члена семьи. Однако в современном обществе родители таким образом, скорее, хотят подчеркнуть некую индивидуальность, уникальность и необычность ребенка и его семьи. А на какое имя он будет отзываться в детском саду, а потом и в рабочем коллективе — это уже будет его решение.
Что касается имени Паулина Ярославна, то первое считается благородным и означает «солнечная», происходя от имени бога солнца Аполлона. Оно все чаще пользуется популярностью в России.
Имя Ярославна связано с древнерусским княжеским родом и означает «яркая, славная». В Нижнем Тагиле живет 27-летняя Ярославна Ибатаева. Девушка призналась, что ей очень нравится ее имя, и она никогда не хотела его изменить. Родные ее называют ласково «Яра, Ярочка», и только близкие могут называть ее «Ярик».
Это имя придумал мне папа. Он как большой любитель истории вдохновился таким именем необычным и сказал, что, когда у него родится дочь, она будет названа Ярославна. Раньше это считалось отчеством, то есть как дочка Ярослава. Вот и меня постоянно спрашивают, отчество это у тебя или нет, я говорю: «Если Ярославна Владимировна, значит это имя, правильно?». Я до сих пор так с такими вопросами, потому что у людей, видимо, не складывается, что это имя. Я очень благодарна, конечно, моему папе и маме, что она его поддержала в этом вопросе. Я очень люблю это имя, мне оно безумно нравится. Я привыкла, что я — Ярославна, и у меня не было желания это изменить. Когда заполняю документы, очень много вопросов, много комплиментов: «Какое у вас красивое, необычное имя». Были косяки в плане того, что мне приходилось менять документы несколько раз, справки, например, какие-то. Благо, что паспорт правильно сделали сразу, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Ярославна из Нижнего Тагила.