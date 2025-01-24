«Невероятно добрый». Тагильчане простятся с бойцом СВО Сергеем Мосиным

Posted 24 января, 16:36
Published 24 января, 16:36
Modified 24 января, 16:38
Updated 24 января, 16:38
Сергей Геннадьевич Мосин имел звание сержанта, бойцу было 45 лет, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Друзья тагильчанина вспоминают его невероятную доброту ответственность и справедливость. Он очень любил свою семью, был хорошим отцом и мужем.
В последний путь военнослужащего проводят во вторник, 28 января. Всех, кто хочет почтить память сержанта Мосина, приглашают на траурную церемонию. Она начнется в 12:00 в зале прощания кладбища Рогожино.
В Каменске-Уральском простились с бойцом, который служил в подразделении ПВО.