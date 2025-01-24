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Posted 24 января, 16:36

Published 24 января, 16:36

Modified 24 января, 16:38

Updated 24 января, 16:38

В Нижнем Тагиле простятся с сержантом Сергеем Мосиным

«Невероятно добрый». Тагильчане простятся с бойцом СВО Сергеем Мосиным

24 января 2025, 16:36
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле простятся с сержантом Сергеем Мосиным

Тагильчанин Сергей Мосин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Похоронят героя на кладбище Рогожино.

Сергей Геннадьевич Мосин имел звание сержанта, бойцу было 45 лет, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Друзья тагильчанина вспоминают его невероятную доброту ответственность и справедливость. Он очень любил свою семью, был хорошим отцом и мужем.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В последний путь военнослужащего проводят во вторник, 28 января. Всех, кто хочет почтить память сержанта Мосина, приглашают на траурную церемонию. Она начнется в 12:00 в зале прощания кладбища Рогожино.

В Каменске-Уральском простились с бойцом, который служил в подразделении ПВО.

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