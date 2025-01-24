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Posted 24 января, 09:59

Published 24 января, 09:59

Modified 24 января, 10:02

Updated 24 января, 10:02

Орхидея выпустит цветы размером с блюдце: подкормка из аптеки, которая творит чудеса

Орхидея выпустит цветы размером с блюдце: подкормка из аптеки, которая творит чудеса

24 января 2025, 09:59
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Орхидеи — это нежные растения, которые требуют особого ухода. Попробуйте подкормить их витамином В1 — тиамином. Этот аптечный препарат отлично стимулирует рост корневой системы и помогает орхидеям справляться со стрессами — пересадкой, обрезкой корней или переменой условий содержания.

Для подкормки орхидей достаточно использовать раствор витамина В1 в небольшой концентрации. Обычно применяется ампула витамина В1, которую можно приобрести в аптеке. Разведите 1 мл (содержимое одной ампулы) в 1 литре чистой, теплой (около 25-30°C), отстоянной или фильтрованной воды.

Если орхидея находится в периоде покоя или у нее слабо развита корневая система, раствор витамина можно использовать для замачивания корней. Погрузите корневую систему растения в приготовленный раствор на 15-30 минут, но следите, чтобы вода не попадала в пазухи листьев и точку роста.

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Также можно опрыскивать листья орхидеи раствором витамина В1, особенно с внутренней стороны листовых пластинок. Это хорошо, когда растение пересажено или испытывает стресс.

Если вы хотите просто подкормить орхидею, выполните обычный полив, но не слишком обильно — почва или субстрат должна впитывать влагу, но не быть переувлажненной.

Витамин В1 — это скорее стимулятор, чем постоянная подкормка. Не рекомендуется злоупотреблять этим средством. Использовать такой раствор можно раз в 2-4 недели или в стрессовых ситуациях (пересадка, болезни, повреждение корней).

Орхидея зимой нуждается в витаминной подкормке
Орхидея зимой нуждается в витаминной подкормке. Фото: 1MI

Важно учитывать фазу развития орхидеи. Наиболее эффективно использование тиамина в период активного роста (весна и лето) или при наращивании корневой массы. В период покоя или во время цветения частое применение этого витамина нецелесообразно.

В 1 литре воды растворяют 1 ампулу вещества. Орхидею перед корневой подкормкой обильно поливают водой. Применяют один раз в месяц, — посоветовала садовод и ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова.

Витамин В1 можно сочетать с другими биостимуляторами, такими как янтарная кислота, но раствор должен быть свежеприготовленным. Тиамин не является питанием в полном смысле, поэтому он только поддерживает растение. Для полноценного развития используйте специализированные удобрения для орхидей.

С правильной дозировкой и грамотным подходом витамин В1 поможет вашей орхидее стать крепче, нарастить здоровые корни и быстрее восстановиться после стрессов.

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Источник: antonovsad.ru.

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