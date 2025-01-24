Орхидея выпустит цветы размером с блюдце: подкормка из аптеки, которая творит чудеса

Если орхидея находится в периоде покоя или у нее слабо развита корневая система, раствор витамина можно использовать для замачивания корней. Погрузите корневую систему растения в приготовленный раствор на 15-30 минут, но следите, чтобы вода не попадала в пазухи листьев и точку роста.