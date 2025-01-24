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Posted 24 января, 12:47

Published 24 января, 12:47

Modified 24 января, 12:49

Updated 24 января, 12:49

Прикурившей от Вечного огня тагильчанке грозит тюремный срок

Прикурившей от Вечного огня тагильчанке грозит тюремный срок

24 января 2025, 12:47
В суде начали рассматривать дело жительницы Нижнего Тагила, которая в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня. Ей грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до 3 лет.

Дело о реабилитации нацизма рассматривается в Свердловском областном суде. Тагильчанка Серафима Селенских обвиняется в том, что 22 июня 2024 года находясь в нетрезвом состоянии зажгла сигарету от Вечного огня на Вагонке. Прохожие делали ей замечания, но женщина на них не реагировала, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что в Нижнем Тагиле это не единственный случай осквернения Вечного огня. Например, осенью 2024 года трое школьников закидали его снежками на Аллее славы.

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#Евгения Сафина#Общество#Суд#Обвинение#Тюрьма#Вечный огонь#Осквернение#Екатеринбург
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