Прикурившей от Вечного огня тагильчанке грозит тюремный срок

Дело о реабилитации нацизма рассматривается в Свердловском областном суде. Тагильчанка Серафима Селенских обвиняется в том, что 22 июня 2024 года находясь в нетрезвом состоянии зажгла сигарету от Вечного огня на Вагонке. Прохожие делали ей замечания, но женщина на них не реагировала, сообщили в пресс-службе суда.