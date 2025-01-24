Прикурившей от Вечного огня тагильчанке грозит тюремный срок

Posted 24 января, 12:47
Published 24 января, 12:47
Modified 24 января, 12:49
Updated 24 января, 12:49
Дело о реабилитации нацизма рассматривается в Свердловском областном суде. Тагильчанка Серафима Селенских обвиняется в том, что 22 июня 2024 года находясь в нетрезвом состоянии зажгла сигарету от Вечного огня на Вагонке. Прохожие делали ей замечания, но женщина на них не реагировала, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что в Нижнем Тагиле это не единственный случай осквернения Вечного огня. Например, осенью 2024 года трое школьников закидали его снежками на Аллее славы.