Путеводитель по зимнему Уралу: где лучше отдохнуть в Свердловской области. Природа

Посещение зимой вполне возможно, однако стоит учитывать, что зимой подъем может быть сложнее из-за снега и льда, поэтому рекомендуется надевать теплую и удобную одежду, а также специальную обувь. Для зимнего похода иногда используют снегоступы или специальные палки для ходьбы. Добираться до подножия горы можно как на личном автомобиле, так и с помощью организованных туров, а затем предстоит пройти пешком несколько километров по лесным тропам.