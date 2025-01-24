Руководство компаний в Свердловской области оштрафовано за мусорный коллапс

Posted 24 января, 09:28
Published 24 января, 09:28
Modified 24 января, 09:30
Updated 24 января, 09:30
Так, ООО «Вывоз отходов», ООО «Орион» и ООО «Экотехпром» неоднократно допускали срыв сроков по вывозу мусора. Прокуратура по Свердловской области провела проверку и выяснила, что летом 2024 года нарушались сроки вывоза отходов в Первоуральском, Ревдинском, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе, а также Артинском и Новоуральском городских округах.
В связи с допущенными нарушениями были возбуждены административные дела в отношении руководителей компаний. В результате они были признаны виновными и им назначены штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Ранее проблемы с вывозом мусора возникли в Верхней Салде. Компания, которая должна была обслуживать городские площадки, перестала выполнять работу.