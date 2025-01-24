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Posted 24 января, 03:44

Published 24 января, 03:44

Modified 24 января, 03:46

Updated 24 января, 03:46

С карты жителя Екатеринбурга дважды списали 44 тысячи за пылесос из магазина

С карты жителя Екатеринбурга дважды списали 44 тысячи за пылесос из магазина

24 января 2025, 03:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге с банковской карты местного жителя была дважды списана стоимость вертикального пылесоса, который он купил в магазине «Эльдорадо» в декабре 2024 года.

Мужчина купил пылесос на сайте торговой сети. Он стоил более 70 тысяч, однако продавался со скидкой. Товар он забирал в магазине в ТЦ «Дирижабль», пишет Е1.

Спустя две недели с его карточки 44 тысячи рублей, за которые он и покупал пылесос, были повторно списаны. Екатеринбуржец обратился сначала в банк, однако там сказали, что деньги сняла компания «Эльдорадо» и что он не первый, кто позвонил с такой проблемой.

Тогда покупатель пришел в магазин и поговорил с руководителем, который пообещал, что списанную сумму ему вернут. Однако спустя почти месяц деньги так и не вернулись.

Напомним, житель Свердловской области купил в «М.Видео» неисправный электросамокат. Ему удалось отсудить у магазина 165 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Магазин#Покупка#Пылесос#Банковская карта#Екатеринбург#Списание#Инцидент
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