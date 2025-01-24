С карты жителя Екатеринбурга дважды списали 44 тысячи за пылесос из магазина

Спустя две недели с его карточки 44 тысячи рублей, за которые он и покупал пылесос, были повторно списаны. Екатеринбуржец обратился сначала в банк, однако там сказали, что деньги сняла компания «Эльдорадо» и что он не первый, кто позвонил с такой проблемой.