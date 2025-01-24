С карты жителя Екатеринбурга дважды списали 44 тысячи за пылесос из магазина

Posted 24 января, 03:44
Published 24 января, 03:44
Modified 24 января, 03:46
Updated 24 января, 03:46
Мужчина купил пылесос на сайте торговой сети. Он стоил более 70 тысяч, однако продавался со скидкой. Товар он забирал в магазине в ТЦ «Дирижабль», пишет Е1.
Спустя две недели с его карточки 44 тысячи рублей, за которые он и покупал пылесос, были повторно списаны. Екатеринбуржец обратился сначала в банк, однако там сказали, что деньги сняла компания «Эльдорадо» и что он не первый, кто позвонил с такой проблемой.
Тогда покупатель пришел в магазин и поговорил с руководителем, который пообещал, что списанную сумму ему вернут. Однако спустя почти месяц деньги так и не вернулись.
Напомним, житель Свердловской области купил в «М.Видео» неисправный электросамокат. Ему удалось отсудить у магазина 165 тысяч рублей.