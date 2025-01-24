Спасатели в Нижнем Тагиле провели учения по эвакуации пострадавшего

Posted 24 января, 10:31
Published 24 января, 10:31
Modified 24 января, 10:33
Updated 24 января, 10:33
Тренировка проходила на базе нижнетагильского «Центра защиты населения». Во время мероприятия спасатели учились эвакуировать пострадавшего человека из закрытой емкости и оказывать ему первую помощь, рассказали в городской организации.
Все работы проводились с использованием альпинистского снаряжения и аварийно-спасательного оборудования, — рассказали в ЦЗН.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге прошли учения в центре медицины катастроф по спасению пострадавших в дорожных авариях. Мероприятие проходило в рамках Дня спасателя.