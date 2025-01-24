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Posted 24 января, 10:31

Published 24 января, 10:31

Modified 24 января, 10:33

Updated 24 января, 10:33

Спасатели в Нижнем Тагиле провели учения по эвакуации пострадавшего

Спасатели в Нижнем Тагиле провели учения по эвакуации пострадавшего

24 января 2025, 10:31
Фото: МБУ «Центр защиты населения» в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле спасатели провели тренировку по эвакуации пострадавшего из закрытой емкости.

Тренировка проходила на базе нижнетагильского «Центра защиты населения». Во время мероприятия спасатели учились эвакуировать пострадавшего человека из закрытой емкости и оказывать ему первую помощь, рассказали в городской организации.

Все работы проводились с использованием альпинистского снаряжения и аварийно-спасательного оборудования, — рассказали в ЦЗН.

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге прошли учения в центре медицины катастроф по спасению пострадавших в дорожных авариях. Мероприятие проходило в рамках Дня спасателя.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Эвакуация#Пострадавший#Учения#Центр защиты населения#Первая помощь#Екатеринбург
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