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Posted 24 января, 07:33

Published 24 января, 07:33

Modified 24 января, 07:35

Updated 24 января, 07:35

Перепады температур прогнозируются в Свердловской области

Температурные качели ожидаются в Свердловской области

24 января 2025, 07:33
Фото: 1MI.

Перепады температур прогнозируются в Свердловской области

Прогноз погоды на предстоящие выходные дали синоптики Уральского гидрометцентра. Так, в течение трех дней жителей Свердловской области ожидают резкие перепады с температуры в -6 градусов до -23.

Так, 24 января в течение дня сохранится температура от -7 до -12 градусов. Ветер будет иметь порывы местами до 15-18 метров в секунду. Местами прогнозируется небольшой снег, а в отдельных районах будет метель.


В ночь на 25 января похолодает до -12…-17 градусов. Также ожидается небольшой снег. А вот днем осадков уже не прогнозируется. Температура при этом составит от -6 до -11 градусов. Ветер будет не очень сильным. Его порывы составят от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь на 26 января температура опустится до -13…-18 градусов. При этом в низинах похолодает до -23 градусов. Днем же столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Ранее в Свердловской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Снег#Погода#Прогноз#Мороз#Природа#Екатеринбург
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