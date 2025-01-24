Температурные качели ожидаются в Свердловской области

Posted 24 января, 07:33
Published 24 января, 07:33
Modified 24 января, 07:35
Updated 24 января, 07:35
Так, 24 января в течение дня сохранится температура от -7 до -12 градусов. Ветер будет иметь порывы местами до 15-18 метров в секунду. Местами прогнозируется небольшой снег, а в отдельных районах будет метель.
В ночь на 25 января похолодает до -12…-17 градусов. Также ожидается небольшой снег. А вот днем осадков уже не прогнозируется. Температура при этом составит от -6 до -11 градусов. Ветер будет не очень сильным. Его порывы составят от 3 до 8 метров в секунду.
В ночь на 26 января температура опустится до -13…-18 градусов. При этом в низинах похолодает до -23 градусов. Днем же столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.
Ранее в Свердловской области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра.