Температурные качели ожидаются в Свердловской области



В ночь на 25 января похолодает до -12…-17 градусов. Также ожидается небольшой снег. А вот днем осадков уже не прогнозируется. Температура при этом составит от -6 до -11 градусов. Ветер будет не очень сильным. Его порывы составят от 3 до 8 метров в секунду.