Трамвай с пассажирами в центре Екатеринбурга сошел с рельсов

Posted 24 января, 11:23
Published 24 января, 11:23
Modified 24 января, 11:25
Updated 24 января, 11:25
По словам очевидца, из-за случившегося инцидента встали несколько трамваев, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В администрации города сообщили, что на узле «гостиница Исеть» под вагоном произошел перевод стрелки, из-за чего общественный транспорт сошел с рельсов. На данный момент движение возобновлено. Пострадавших нет.
Напомним, 7 января 2025 года в Нижнем Тагиле встали несколько трамваев в районе остановки Спортивная.