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Posted 24 января, 11:23

Published 24 января, 11:23

Modified 24 января, 11:25

Updated 24 января, 11:25

Трамвай с пассажирами в центре Екатеринбурга сошел с рельсов

Трамвай с пассажирами в центре Екатеринбурга сошел с рельсов

24 января 2025, 11:23
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге сошел с рельсов трамвай №13 на перекрестке проспект Ленина — улица Луначарского. Инцидент произошел 24 января 2025 года.

По словам очевидца, из-за случившегося инцидента встали несколько трамваев, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В администрации города сообщили, что на узле «гостиница Исеть» под вагоном произошел перевод стрелки, из-за чего общественный транспорт сошел с рельсов. На данный момент движение возобновлено. Пострадавших нет.

Напомним, 7 января 2025 года в Нижнем Тагиле встали несколько трамваев в районе остановки Спортивная.

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