В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы из-за атаки беспилотников

Posted 24 января, 06:28
Published 24 января, 06:28
Modified 24 января, 06:30
Updated 24 января, 06:30
Беспилотники летали над Москвой, а также над некоторыми российскими регионами. Аэропорты Казани, Самары, Саратова, Пензы и других населенных пунктов временно закрыты, пишет ЕАН.
Вследствие произошедшего в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны рейсы. Время перенесенных отправок отличается от графика перелетов в 30 минут — 2,5 часа.
Напомним, по аналогичной причине в уральской столице был задержан авиамаршрут в Казань 20 января 2025 года.