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Posted 24 января, 06:28

Published 24 января, 06:28

Modified 24 января, 06:30

Updated 24 января, 06:30

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы из-за атаки беспилотников

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задерживаются рейсы из-за атаки беспилотников

24 января 2025, 06:28
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пассажиры авиарейсов в Сочи, Казань, Самару и Санкт-Петербург ожидают отправки. Вылеты были задержаны из-за атаки дронов ночью 24 января 2025 года.

Беспилотники летали над Москвой, а также над некоторыми российскими регионами. Аэропорты Казани, Самары, Саратова, Пензы и других населенных пунктов временно закрыты, пишет ЕАН.

Вследствие произошедшего в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны рейсы. Время перенесенных отправок отличается от графика перелетов в 30 минут — 2,5 часа.

Напомним, по аналогичной причине в уральской столице был задержан авиамаршрут в Казань 20 января 2025 года.

В Казани и Сочи закрыты аэропорты из-за возможной атаки беспилотников
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