В Нижнем Тагиле пассажирский автобус вылетел в кювет на Вагонке

Posted 24 января, 07:17
Published 24 января, 07:17
Modified 24 января, 07:19
Updated 24 января, 07:19
Пассажирский автобус, по словам очевидца, вылетел в кювет перед поворотом на очистные сооружения. Он предположил, что это транспорт маршрута №109, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
На место выехали сотрудники ГИБДД. Имеются ли в аварии пострадавшие, а также были ли в салоне пассажиры, не сообщается.
Ранее на улице Балакинская в Нижнем Тагиле женщину сбила иномарка. Пострадавшая в момент аварии шла по пешеходному переходу. Светофор на данном участке не установлен.