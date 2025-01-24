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Posted 24 января, 07:17

Published 24 января, 07:17

Modified 24 января, 07:19

Updated 24 января, 07:19

В Нижнем Тагиле пассажирский автобус вылетел в кювет на Вагонке

В Нижнем Тагиле пассажирский автобус вылетел в кювет на Вагонке

24 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.
При выезде на Салдинский тракт в Нижнем Тагиле автобус попал в ДТП. Авария случилась утром 24 января.

Пассажирский автобус, по словам очевидца, вылетел в кювет перед поворотом на очистные сооружения. Он предположил, что это транспорт маршрута №109, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

На место выехали сотрудники ГИБДД. Имеются ли в аварии пострадавшие, а также были ли в салоне пассажиры, не сообщается.

Ранее на улице Балакинская в Нижнем Тагиле женщину сбила иномарка. Пострадавшая в момент аварии шла по пешеходному переходу. Светофор на данном участке не установлен.

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