В Нижнем Тагиле заменят 36 лифтов в жилых домах на Вагонке

Posted 24 января, 09:23
Published 24 января, 09:23
Modified 24 января, 09:25
Updated 24 января, 09:25
Региональное министерство ЖКХ уже одобрило заявку на обновление 29 лифтов во время заседания комиссии, рассказал глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале.
На заседании комиссии утвердили заявку на замену еще 7 лифтов в пяти домах: Дружинина 72, Удовенко 10, Юности 20, 22 и 49, — сообщил мэр.
Общая стоимость данных работ более 24 миллионов рублей. Финансироваться они будут из городского и регионального бюджетов, а также за счет средств жильцов.
Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле был проведен допотбор на замену лифтов в многоэтажных домах.