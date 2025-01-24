tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 09:23

Published 24 января, 09:23

Modified 24 января, 09:25

Updated 24 января, 09:25

В Нижнем Тагиле заменят 36 лифтов в жилых домах на Вагонке

В Нижнем Тагиле заменят 36 лифтов в жилых домах на Вагонке

24 января 2025, 09:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле будут обновлены лифты в жилых домах в Дзержинском районе в 2025 году.

Региональное министерство ЖКХ уже одобрило заявку на обновление 29 лифтов во время заседания комиссии, рассказал глава города Владислав Пинаев в Telegram-канале.

На заседании комиссии утвердили заявку на замену еще 7 лифтов в пяти домах: Дружинина 72, Удовенко 10, Юности 20, 22 и 49, — сообщил мэр.
Фото: Владислав Пинаев

Общая стоимость данных работ более 24 миллионов рублей. Финансироваться они будут из городского и регионального бюджетов, а также за счет средств жильцов.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле был проведен допотбор на замену лифтов в многоэтажных домах.

Евгений Куйвашев ускоряет замену лифтов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле принят городской бюджет на ближайшие три годаВ Нижнем Тагиле пройдет допотбор по замене лифтов в жилых домахВ центре Нижнего Тагила завершается ремонт светофора на перекрестке
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Город#Проект#Лифт#Обновление#Работы#Замена лифта#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика