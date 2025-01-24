В Свердловской области выросло количество половых заболеваний

Posted 24 января, 05:50
Published 24 января, 05:50
Modified 24 января, 05:52
Updated 24 января, 05:52
Так, репродуктивную диспансеризацию в области проходили 180 тысяч человек: 60% женщин и 40% мужчин, рассказала замруководителя местного Минздрава Светлана Филиппова телеканалу ОТВ.
По словам Филипповой, из-за увеличения заболеваемости необходимо всех свердловчан обязать проходить диспансеризацию.
Напомним, в прошедшем году в Свердловской области было зарегистрировано почти 50 случаев бешенства среди животных.