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Posted 24 января, 05:50

Published 24 января, 05:50

Modified 24 января, 05:52

Updated 24 января, 05:52

В Свердловской области выросло количество половых заболеваний

В Свердловской области выросло количество половых заболеваний

24 января 2025, 05:50
Фото: Изображение Midjourney.
У 15 тысяч жителей Свердловской области обнаружили заболевания, связанные с половой системой, в 2024 году.

Так, репродуктивную диспансеризацию в области проходили 180 тысяч человек: 60% женщин и 40% мужчин, рассказала замруководителя местного Минздрава Светлана Филиппова телеканалу ОТВ.

По словам Филипповой, из-за увеличения заболеваемости необходимо всех свердловчан обязать проходить диспансеризацию.

Напомним, в прошедшем году в Свердловской области было зарегистрировано почти 50 случаев бешенства среди животных.

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