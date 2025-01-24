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Posted 24 января, 06:16

Published 24 января, 06:16

Modified 24 января, 06:16

Updated 24 января, 06:16

В Туле из-за долгов арестовано помещение приюта для животных

24 января 2025, 06:16
В Туле из-за долгов наложен арест на помещение приюта для животных «Любимец». Об этом волонтеры рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что очередное письмо от ФССП было получено приютом 21 января. Постановлением приставов на здание «Любимца» наложен арест из-за задолженности по пени, пишет tsn24.ru.

«Несмотря на то, что долг по пени уменьшен вдвое и на данный момент составляет 470 900 рублей, на здание сегодня наложен арест», — рассказали в приюте.

Сотрудники «Любимца» подготовили письма с требованием отменить постановление.

Отметим, что после появления новости об аресте здания приюта, туляки начали слать «любимцу» деньги для погашения долга.

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