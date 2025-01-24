В Туле из-за долгов арестовано помещение приюта для животных

Posted 24 января, 06:16
Published 24 января, 06:16
Modified 24 января, 06:16
Updated 24 января, 06:16
Уточняется, что очередное письмо от ФССП было получено приютом 21 января. Постановлением приставов на здание «Любимца» наложен арест из-за задолженности по пени, пишет tsn24.ru.
«Несмотря на то, что долг по пени уменьшен вдвое и на данный момент составляет 470 900 рублей, на здание сегодня наложен арест», — рассказали в приюте.
Сотрудники «Любимца» подготовили письма с требованием отменить постановление.
Отметим, что после появления новости об аресте здания приюта, туляки начали слать «любимцу» деньги для погашения долга.