В Туле из-за долгов арестовано помещение приюта для животных

В Туле из-за долгов наложен арест на помещение приюта для животных «Любимец». Об этом волонтеры рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что очередное письмо от ФССП было получено приютом 21 января. Постановлением приставов на здание «Любимца» наложен арест из-за задолженности по пени, пишет tsn24.ru. «Несмотря на то, что долг по пени уменьшен вдвое и на данный момент составляет 470 900 рублей, на здание сегодня наложен арест», — рассказали в приюте. Сотрудники «Любимца» подготовили письма с требованием отменить постановление. Отметим, что после появления новости об аресте здания приюта, туляки начали слать «любимцу» деньги для погашения долга.