Водитель автомобиля без прав вез ребенка в школу в Верхней Салде

Posted 24 января, 04:15
Published 24 января, 04:15
Modified 24 января, 04:17
Updated 24 января, 04:17
Некоторое время назад мужчину лишили прав на вождение из-за того, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Несмотря на это, свердловчанин решил отвезти в школу своего ребенка из-за морозной погоды. Его поймали автоинспекторы и отстранили от вождения, а также в отношении него был составлен протокол. Машину отправили на спецстоянку.
Напомним, 17–19 января 2025 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы патрулировали улицы города, выявляя нетрезвых водителей и тех, кто лишен водительских прав.