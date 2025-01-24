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Posted 24 января, 04:15

Published 24 января, 04:15

Modified 24 января, 04:17

Updated 24 января, 04:17

Водитель автомобиля без прав вез ребенка в школу в Верхней Салде

Водитель автомобиля без прав вез ребенка в школу в Верхней Салде

24 января 2025, 04:15
Фото: ГУ МВД по Свердловской области.
В Верхней Салде 42-летний мужчина, управлявший автомобилем Kia без водительских прав, вез ребенка в школу. Его поймали утром 24 января 2025 года.

Некоторое время назад мужчину лишили прав на вождение из-за того, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Несмотря на это, свердловчанин решил отвезти в школу своего ребенка из-за морозной погоды. Его поймали автоинспекторы и отстранили от вождения, а также в отношении него был составлен протокол. Машину отправили на спецстоянку.

Напомним, 17–19 января 2025 года в Нижнем Тагиле автоинспекторы патрулировали улицы города, выявляя нетрезвых водителей и тех, кто лишен водительских прав.

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