Водитель без прав устроил смертельное ДТП на трассе Камышлов — Тавда

Posted 24 января, 15:45
Published 24 января, 15:45
Modified 24 января, 15:47
Updated 24 января, 15:47
Трагедия произошла в пятницу, 24 января, около 14:00 на 202-м километре автодороги Камышлов–Ирбит–Туринск–Тавда, которая проходит через Туринский район. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.
Согласно предварительной информации, за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero находился 38-летний мужчина. Двигаясь в сторону Туринска, он выбрал скорость, не соответствующую текущим дорожным условиям, потерял управление автомобилем и выехал на «встречку». Здесь японская иномарка в лоб столкнулась с транспортным средством марки «Купава», которым управлял 52-летний мужчина.
Оба водителя серьезно травмировались и были доставлены в медучреждения. 42-летняя женщина из Ирбита, находившаяся на пассажирском сидении Mitsubishi Pajero, умерла на месте от тяжелых повреждений.
По данным правоохранительных органов, владелец внедорожника, проживающий в Ирбите, не имеет прав на управление авто. Кроме того, ранее автоинспекторы уже выписывали ему административный протокол. Анализы показали, что в момент аварии алкоголя в его крови не было.
Екатеринбуржец с 20-летним опытом вождения, который управлял автомобилем «Купава», ранее трижды становился нарушителем ПДД. На момент происшествия водитель тоже находился в трезвом состоянии.
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