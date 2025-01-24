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Posted 24 января, 15:45

Published 24 января, 15:45

Modified 24 января, 15:47

Updated 24 января, 15:47

На трассе Камышлов -Тавда нарушитель без прав спровоцировал смертельное ДТП

Водитель без прав устроил смертельное ДТП на трассе Камышлов — Тавда

24 января 2025, 15:45
Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области.

На трассе Камышлов -Тавда нарушитель без прав спровоцировал смертельное ДТП

Mitsubishi Pajero по дороге в Туринск на трассе Камышлов — Тавда превысил скорость, не справился с управлением и стал виновником смертельного ДТП. Водитель управлял автомобилем, не имея прав.

Трагедия произошла в пятницу, 24 января, около 14:00 на 202-м километре автодороги Камышлов–Ирбит–Туринск–Тавда, которая проходит через Туринский район. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.

Согласно предварительной информации, за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero находился 38-летний мужчина. Двигаясь в сторону Туринска, он выбрал скорость, не соответствующую текущим дорожным условиям, потерял управление автомобилем и выехал на «встречку». Здесь японская иномарка в лоб столкнулась с транспортным средством марки «Купава», которым управлял 52-летний мужчина.

Фото: пресс-служба ГАИ Свердловской области

Оба водителя серьезно травмировались и были доставлены в медучреждения. 42-летняя женщина из Ирбита, находившаяся на пассажирском сидении Mitsubishi Pajero, умерла на месте от тяжелых повреждений.

По данным правоохранительных органов, владелец внедорожника, проживающий в Ирбите, не имеет прав на управление авто. Кроме того, ранее автоинспекторы уже выписывали ему административный протокол. Анализы показали, что в момент аварии алкоголя в его крови не было.

Екатеринбуржец с 20-летним опытом вождения, который управлял автомобилем «Купава», ранее трижды становился нарушителем ПДД. На момент происшествия водитель тоже находился в трезвом состоянии.

Ранее на трассе Пермь-Екатеринбург в результате ДТП в салоне зажало беременную девушку. Ее пришлось извлекать из салона спасателям МЧС.

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