Водитель без прав устроил смертельное ДТП на трассе Камышлов — Тавда

По данным правоохранительных органов, владелец внедорожника, проживающий в Ирбите, не имеет прав на управление авто. Кроме того, ранее автоинспекторы уже выписывали ему административный протокол. Анализы показали, что в момент аварии алкоголя в его крови не было.