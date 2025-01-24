Загадочный вертолет в небе напугал жителей Карпинска

Posted 24 января, 09:37
Published 24 января, 09:37
Modified 24 января, 09:39
Updated 24 января, 09:39
По словам начальника отдела ГО и ЧС Игоря Булычева, летательный аппарат участвует в операции по поиску обломков ракеты. Места, где он пролетает являются возможной зоной падения и в нее входит частично территория Карпинска, пишет «Вечерний Карпинск».
Напомним, в конце декабря 2024 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель. После запуска некоторые части ракеты рухнули в Свердловской области.