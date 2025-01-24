tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 09:37

Published 24 января, 09:37

Modified 24 января, 09:39

Updated 24 января, 09:39

Загадочный вертолет в небе напугал жителей Карпинска

Загадочный вертолет в небе напугал жителей Карпинска

24 января 2025, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.
В Карпинске уже несколько дней подряд в воздухе кружит загадочный вертолет. Однако ничего страшного в этом нет и местных жителей попросили не беспокоиться.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Игоря Булычева, летательный аппарат участвует в операции по поиску обломков ракеты. Места, где он пролетает являются возможной зоной падения и в нее входит частично территория Карпинска, пишет «Вечерний Карпинск».

Напомним, в конце декабря 2024 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель. После запуска некоторые части ракеты рухнули в Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Поиск#Вертолет#Ракета#Екатеринбург#Беспокойство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика