Загадочный вертолет в небе напугал жителей Карпинска

В Карпинске уже несколько дней подряд в воздухе кружит загадочный вертолет. Однако ничего страшного в этом нет и местных жителей попросили не беспокоиться.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Игоря Булычева, летательный аппарат участвует в операции по поиску обломков ракеты. Места, где он пролетает являются возможной зоной падения и в нее входит частично территория Карпинска, пишет «Вечерний Карпинск». Напомним, в конце декабря 2024 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель. После запуска некоторые части ракеты рухнули в Свердловской области.