Женщина в Екатеринбурге перевела «брокерам» более 7 млн

Posted 24 января, 05:11
Published 24 января, 05:11
Modified 24 января, 05:13
Updated 24 января, 05:13
После того, как женщина зарегистрировалась на вышеуказанной платформе, с ней в мессенджере связался незнакомец и сообщил, что она может заработать на бирже, только для этого нужно внести немного денег для тестирования.
Екатеринбурженка отправила 108 долларов, после чего ей пришли дивиденды в размере 17 долларов. Затем она стала переводить деньги этим же способом, а также взяла кредит и отправила всю сумму неизвестному.
Потом горожанка заподозрила, что все это обман и написала об этом «куратору». После этого злоумышленник ее заблокировал. Тогда она обратилась в полицию.
Напомним, женщина в Екатеринбурге, решившая заработать в интернет-магазине, потеряла более 300 тысяч рублей из-за мошенничества.