tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 05:11

Published 24 января, 05:11

Modified 24 января, 05:13

Updated 24 января, 05:13

Женщина в Екатеринбурге перевела «брокерам» более 7 млн

Женщина в Екатеринбурге перевела «брокерам» более 7 млн

24 января 2025, 05:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 42-летняя женщина хотела подзаработать на инвестиционной платформе и нарвалась на мошенников.

После того, как женщина зарегистрировалась на вышеуказанной платформе, с ней в мессенджере связался незнакомец и сообщил, что она может заработать на бирже, только для этого нужно внести немного денег для тестирования.

Екатеринбурженка отправила 108 долларов, после чего ей пришли дивиденды в размере 17 долларов. Затем она стала переводить деньги этим же способом, а также взяла кредит и отправила всю сумму неизвестному.

Потом горожанка заподозрила, что все это обман и написала об этом «куратору». После этого злоумышленник ее заблокировал. Тогда она обратилась в полицию.

Напомним, женщина в Екатеринбурге, решившая заработать в интернет-магазине, потеряла более 300 тысяч рублей из-за мошенничества.

«Здравствуй, я»: мошенник пытался обмануть депутата из Екатеринбурга от его же имени
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники заставили челябинку забрать деньги у женщины из ЕкатеринбургаПенсионерка из Нижнего Тагила хотела подзаработать и отдала мошенникам миллион рублейЖенщина в Нижнем Тагиле отдала мошенникам почти 300 тысяч рублей
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Деньги#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#Заработок#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент#Потерпевшая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика