Женщина в Екатеринбурге выиграла суд у частной школы из-за некачественного образовани

Posted 24 января, 08:52
Published 24 января, 08:52
Modified 24 января, 08:54
Updated 24 января, 08:54
По мнению екатеринбурженки, педагоги в этой школе не занимались с ее дочерью в четвертом классе, из-за чего она осталась на второй год, потому что не прошла аттестацию, пишет Е1.
С первого класса девочка училась в другой школе, однако в конце 2022 года мама стала искать для нее среднюю школу и нашла «Изюм». В школе ей порекомендовали не дожидаться конца года, а сразу отдать ребенка в четвертый класс.
При этом сотрудники образовательного учреждения отметили, что девочке нужно будет пройти собеседование и сделать контрольные по всем предметам.
Школьница приступила к занятиям, однако вскоре заболела и вернулась к учебе в январе 2023 года. Через пару недель педагоги порекомендовали ей пройти ПМПК.
Мать ребенка заподозрила неладное. Она увидела в электронной системе плохие оценки и на собрании задала насчет них вопрос. Учительница ответила, что девочка не сделала задание. При этом, по словам женщины, в этой школе преподают студенты педвуза.
Кроме того, мама ни разу не увидела тетради дочери, хотя просила показать их. В конце учебного года стало известно, что школьнице по всем предметам поставили двойки. В предыдущей школе у нее была только одна тройка по математике. В мае женщина забрала из этой школы документы.
В начале осени девочка прошла ПМПК, на которой была выявлена задержка в психическом развитии. Педагоги посоветовали пройти обучение еще раз в четвертом классе. На этот раз родители отдали дочь в обычную школу, а не в частную. Сейчас у нее хорошие оценки.
Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру, Роспотребнадзор и к детскому омбудсмену с просьбой провести проверку в «Изюме». По итогам проверки было судебное заседание, на котором суд встал на сторону истца. Школу обязали выплатить семье 167 тысяч рублей, которые были потрачены на обучение.
Напомним, в Екатеринбурге в школе №12 ввели расписание, которое было непонятно ученикам и их родителям.