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Posted 24 января, 08:52

Published 24 января, 08:52

Modified 24 января, 08:54

Updated 24 января, 08:54

Женщина в Екатеринбурге выиграла суд у частной школы из-за некачественного образовани

Женщина в Екатеринбурге выиграла суд у частной школы из-за некачественного образовани

24 января 2025, 08:52
Фото: 1MI.
Мать 12-летней девочки в Екатеринбурге обвинила частную школу «Изюм» в Академическом районе в некачественном обучении.

По мнению екатеринбурженки, педагоги в этой школе не занимались с ее дочерью в четвертом классе, из-за чего она осталась на второй год, потому что не прошла аттестацию, пишет Е1.

С первого класса девочка училась в другой школе, однако в конце 2022 года мама стала искать для нее среднюю школу и нашла «Изюм». В школе ей порекомендовали не дожидаться конца года, а сразу отдать ребенка в четвертый класс.

При этом сотрудники образовательного учреждения отметили, что девочке нужно будет пройти собеседование и сделать контрольные по всем предметам.

Школьница приступила к занятиям, однако вскоре заболела и вернулась к учебе в январе 2023 года. Через пару недель педагоги порекомендовали ей пройти ПМПК.

Мать ребенка заподозрила неладное. Она увидела в электронной системе плохие оценки и на собрании задала насчет них вопрос. Учительница ответила, что девочка не сделала задание. При этом, по словам женщины, в этой школе преподают студенты педвуза.

Кроме того, мама ни разу не увидела тетради дочери, хотя просила показать их. В конце учебного года стало известно, что школьнице по всем предметам поставили двойки. В предыдущей школе у нее была только одна тройка по математике. В мае женщина забрала из этой школы документы.

В начале осени девочка прошла ПМПК, на которой была выявлена задержка в психическом развитии. Педагоги посоветовали пройти обучение еще раз в четвертом классе. На этот раз родители отдали дочь в обычную школу, а не в частную. Сейчас у нее хорошие оценки.

Екатеринбурженка обратилась в прокуратуру, Роспотребнадзор и к детскому омбудсмену с просьбой провести проверку в «Изюме». По итогам проверки было судебное заседание, на котором суд встал на сторону истца. Школу обязали выплатить семье 167 тысяч рублей, которые были потрачены на обучение.

Напомним, в Екатеринбурге в школе №12 ввели расписание, которое было непонятно ученикам и их родителям.

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