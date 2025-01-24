Женщина в Екатеринбурге выиграла суд у частной школы из-за некачественного образовани

Кроме того, мама ни разу не увидела тетради дочери, хотя просила показать их. В конце учебного года стало известно, что школьнице по всем предметам поставили двойки. В предыдущей школе у нее была только одна тройка по математике. В мае женщина забрала из этой школы документы.