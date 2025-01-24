Жители Екатеринбурга пожаловались на «автобусы-призраки» на маршрутах №21 и 28

Posted 24 января, 09:58
Published 24 января, 09:58
Modified 24 января, 10:00
Updated 24 января, 10:00
Горожане рассказали, что на рейсы выходит всего два транспорта по этим маршрутам. Из-за этого на них бывает сложно уехать, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам замглавы екатеринбургского Департамента по транспорту Николая Вахлова, на линии будет увеличиваться количество транспорта с помощью набора сотрудников.
Напомним, 13 января 2025 года в Нижнем Тагиле стал курсировать автобус №77, который ездит от ТРЦ «Кит» до УВЗ.