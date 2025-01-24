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Posted 24 января, 09:58

Published 24 января, 09:58

Modified 24 января, 10:00

Updated 24 января, 10:00

Жители Екатеринбурга пожаловались на «автобусы-призраки» на маршрутах №21 и 28

Жители Екатеринбурга пожаловались на «автобусы-призраки» на маршрутах №21 и 28

24 января 2025, 09:58
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местные жители рассказали о нехватке транспорта на трамвайном маршруте №21 и автобусном маршруте № 28.

Горожане рассказали, что на рейсы выходит всего два транспорта по этим маршрутам. Из-за этого на них бывает сложно уехать, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам замглавы екатеринбургского Департамента по транспорту Николая Вахлова, на линии будет увеличиваться количество транспорта с помощью набора сотрудников.

Напомним, 13 января 2025 года в Нижнем Тагиле стал курсировать автобус №77, который ездит от ТРЦ «Кит» до УВЗ.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Город#Автобус#Маршрут#Трамвай#Общественный транспорт#Екатеринбург
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