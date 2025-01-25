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Posted 25 января, 06:46

Published 25 января, 06:46

Modified 25 января, 06:48

Updated 25 января, 06:48

Губернатор Евгений Куйвашев вручил награды педагогам свердловских вузов

14 преподавателей свердловских вузов получили награды в преддверии Дня студенчества

25 января 2025, 06:46
Фото: департамент информационной политики.

Губернатор Евгений Куйвашев вручил награды педагогам свердловских вузов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил педагогов высших учебных заведений с Днем российского студенчества и вручил им награды.

Церемония награждения в преддверии Татьяниного дня традиционно проходит с 2015 года. 14 педагогов отмечены в четырех номинациях, в том числе на особые заслуги в развитии высшего образования, сообщили в региональном департаменте информполитики.

Как отметил Евгений Куйвашев, свердловские вузы ежегодно готовят большое количество молодых специалистов. Так, по итогам прошлого года высшие учебные заведения выпустили на рынок труда 23 тысячи человек. Усилиями профессоров и доцентов, работающих в вузах, молодые свердловчане получают необходимые навыки и компетенции для профессионального старта и построения хорошей карьеры.

Фото: департамент информационной политики
Ваш труд имеет огромное значение для развития Свердловской области, для всех уральцев. Вы не просто готовите востребованных в разных отраслях специалистов. Вы задаете правильные жизненные ориентиры, учите не бояться решения сложных задач, формируете стремление менять мир вокруг к лучшему, — подчеркнул глава региона.

Список награжденных и перечень номинаций опубликован на официальном сайте правительства Свердловской области.

Ранее свердловский губернатор потребовал усилить безопасность важной инфраструктуры региона.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Педагоги#Образование#Евгений Куйвашев#Награды#Вузы#Екатеринбург
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