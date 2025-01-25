14 преподавателей свердловских вузов получили награды в преддверии Дня студенчества

Как отметил Евгений Куйвашев, свердловские вузы ежегодно готовят большое количество молодых специалистов. Так, по итогам прошлого года высшие учебные заведения выпустили на рынок труда 23 тысячи человек. Усилиями профессоров и доцентов, работающих в вузах, молодые свердловчане получают необходимые навыки и компетенции для профессионального старта и построения хорошей карьеры.