Автобусный перевозчик заморозил на остановке директора тагильского автовокзала

За это время скопилось много народу, многие, не выдержав холода, просто уходили. И только в 7:10 подошел автобус № 65, который идет через Сухоложский поселок — его озябшие тагильчане брали штурмом. В салон люди забились как сельди в бочку и ехали друг у друга на головах, рассказала женщина.