Автобусный перевозчик заморозил на остановке директора тагильского автовокзала

Posted 25 января, 08:29
Published 25 января, 08:29
Modified 25 января, 08:31
Updated 25 января, 08:31
Ситуация произошла в четверг, 23 января. Директор автовокзала Нижнего Тагила Лариса Киреева как обычно вышла на остановку в 6:00, чтобы добраться на работу к 8:00. Однако в этот день она больше часа простояла на остановке и не дождалась автобуса №56, пишет ИА «Все новости».
За это время скопилось много народу, многие, не выдержав холода, просто уходили. И только в 7:10 подошел автобус № 65, который идет через Сухоложский поселок — его озябшие тагильчане брали штурмом. В салон люди забились как сельди в бочку и ехали друг у друга на головах, рассказала женщина.
Маршрут №56 обслуживает компания «Фирма ТАС». Лариса Киреева смогла дозвониться до руководства и рассказала о ситуации, однако причину невыхода транспорта на маршрут ей так и не назвали.
В мэрии Нижнего Тагила посоветовали оставить обращение в разделе «Госуслуги. Решаем вместе». После проведенной проверки, если нарушения со стороны перевозчика подтвердятся, компании грозит предупреждение и штраф.
Ранее из микрорайона Вагонка начали ходить автобусы нового маршрута №77.