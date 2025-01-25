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Posted 25 января, 08:29

Published 25 января, 08:29

Modified 25 января, 08:31

Updated 25 января, 08:31

Директор тагильского автовокзала больше часа ждала автобус №56 на 25 °C морозе

Автобусный перевозчик заморозил на остановке директора тагильского автовокзала

25 января 2025, 08:29
Фото: Изображение Midjourney.

Директор тагильского автовокзала больше часа ждала автобус №56 на 25 °C морозе

В Нижнем Тагиле автобусы 56-го маршрута в утренние часы пик не вышли в рейс. Директор тагильского автовокзала вместе с другими пассажирами больше часа дожидалась его на сильном морозе.

Ситуация произошла в четверг, 23 января. Директор автовокзала Нижнего Тагила Лариса Киреева как обычно вышла на остановку в 6:00, чтобы добраться на работу к 8:00. Однако в этот день она больше часа простояла на остановке и не дождалась автобуса №56, пишет ИА «Все новости».

За это время скопилось много народу, многие, не выдержав холода, просто уходили. И только в 7:10 подошел автобус № 65, который идет через Сухоложский поселок — его озябшие тагильчане брали штурмом. В салон люди забились как сельди в бочку и ехали друг у друга на головах, рассказала женщина.

Маршрут №56 обслуживает компания «Фирма ТАС». Лариса Киреева смогла дозвониться до руководства и рассказала о ситуации, однако причину невыхода транспорта на маршрут ей так и не назвали.

В мэрии Нижнего Тагила посоветовали оставить обращение в разделе «Госуслуги. Решаем вместе». После проведенной проверки, если нарушения со стороны перевозчика подтвердятся, компании грозит предупреждение и штраф.

Ранее из микрорайона Вагонка начали ходить автобусы нового маршрута №77.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Автовокзал#Перевозчик#Маршрут#Рейсы#Опоздание#Автобусы#Екатеринбург
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