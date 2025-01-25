Доплату за пятерки за два года получили 3000 свердловских студентов

Posted 25 января, 12:00
Published 25 января, 12:00
Modified 25 января, 12:02
Updated 25 января, 12:02
К Дню российского студенчества, который в России празднуют в субботу, 25 января, сотрудники фонда подвели итоги своей работы за последние два года. Программа поддержки предусматривает не только получение повышенных стипендий, но и льготных кредитов на образование, скидок в магазинах, ресторанах и спортивных заведениях, сообщили в департаменте информполитики.
Представляя программу два года назад, Евгений Куйвашев подчеркнул, что Екатеринбург должен стать студенческой столицей России. И с этой целью город будет привлекать талантливую молодежь из других регионов страны и зарубежья.
«Кампус» выплачивает студентам-отличникам повышенную стипендию. По сути, это доплата к академической стипендии до 10 000 рублей. «Платники» также могут рассчитывать на поддержку, если учатся на пятерки — им фонд сразу выплачивает 10 000 рублей. Пока действие программы распространяется только на студентов-медиков и тех, кто обучается на педагогических специальностях, но в перспективе поддержка будет расширена.
Ранее в преддверии Татьяниного дня Евгений Куйвашев вручил премии лучшим преподавателям вузов.