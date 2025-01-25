Доплату за пятерки за два года получили 3000 свердловских студентов

«Кампус» выплачивает студентам-отличникам повышенную стипендию. По сути, это доплата к академической стипендии до 10 000 рублей. «Платники» также могут рассчитывать на поддержку, если учатся на пятерки — им фонд сразу выплачивает 10 000 рублей. Пока действие программы распространяется только на студентов-медиков и тех, кто обучается на педагогических специальностях, но в перспективе поддержка будет расширена.