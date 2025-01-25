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Posted 25 января, 12:00

Published 25 января, 12:00

Modified 25 января, 12:02

Updated 25 января, 12:02

В Свердловской области губернатор платит студентам за пятерки

Доплату за пятерки за два года получили 3000 свердловских студентов

25 января 2025, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области губернатор платит студентам за пятерки

В Свердловской области подвели итоги проекта по материальной поддержке студентов-отличников. За два года персональные стипендии от фонда «Кампус», учрежденного по распоряжению губернатора Куйвашева, получили порядка 3000 человек.

К Дню российского студенчества, который в России празднуют в субботу, 25 января, сотрудники фонда подвели итоги своей работы за последние два года. Программа поддержки предусматривает не только получение повышенных стипендий, но и льготных кредитов на образование, скидок в магазинах, ресторанах и спортивных заведениях, сообщили в департаменте информполитики.

Представляя программу два года назад, Евгений Куйвашев подчеркнул, что Екатеринбург должен стать студенческой столицей России. И с этой целью город будет привлекать талантливую молодежь из других регионов страны и зарубежья.

«Кампус» выплачивает студентам-отличникам повышенную стипендию. По сути, это доплата к академической стипендии до 10 000 рублей. «Платники» также могут рассчитывать на поддержку, если учатся на пятерки — им фонд сразу выплачивает 10 000 рублей. Пока действие программы распространяется только на студентов-медиков и тех, кто обучается на педагогических специальностях, но в перспективе поддержка будет расширена.

Ранее в преддверии Татьяниного дня Евгений Куйвашев вручил премии лучшим преподавателям вузов.

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