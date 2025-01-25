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Posted 25 января, 12:20

Published 25 января, 12:20

Modified 25 января, 12:22

Updated 25 января, 12:22

Под Шалей пожарные нашли в горящем доме тело женщины

Огнеборцы обнаружили в выгоревшем доме Шалинского района тело женщины

25 января 2025, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.

Под Шалей пожарные нашли в горящем доме тело женщины

Жительница Шалинского района погибла во время пожара в частном доме. Ее тело нашли спасатели, когда огонь был потушен.

Трагедия произошла в селе Сылва Шалинского МО. Пожар начался внутри частного дома, имущество выгорело на площади 10 кв. м. Когда пожарные погасили пламя, внутри обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в сводке по пожарам за прошедшие сутки.

Из-за чего именно погибла хозяйка дома — установят дознаватели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов.

В деревне Крылосово Первоуральского МО также загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 20 кв. м. Возгорание потушили за 11 минут, были привлечены семь человек и две единицы спецтехники. Хозяин дома пострадал, его госпитализировали.

А всего за сутки в Свердловской области произошло 13 пожаров, из них в жилом секторе — почти 80%.

Ранее в Верхотурье из-за детской шалости сгорела квартира многодетной семьи, пострадал двухлетний ребенок.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#Пожар#Свердловская область#Гибель человека#18+#Шалинский район#МЧС
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