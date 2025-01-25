Огнеборцы обнаружили в выгоревшем доме Шалинского района тело женщины

Posted 25 января, 12:20
Published 25 января, 12:20
Modified 25 января, 12:22
Updated 25 января, 12:22
Трагедия произошла в селе Сылва Шалинского МО. Пожар начался внутри частного дома, имущество выгорело на площади 10 кв. м. Когда пожарные погасили пламя, внутри обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в сводке по пожарам за прошедшие сутки.
Из-за чего именно погибла хозяйка дома — установят дознаватели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов.
В деревне Крылосово Первоуральского МО также загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 20 кв. м. Возгорание потушили за 11 минут, были привлечены семь человек и две единицы спецтехники. Хозяин дома пострадал, его госпитализировали.
А всего за сутки в Свердловской области произошло 13 пожаров, из них в жилом секторе — почти 80%.
Ранее в Верхотурье из-за детской шалости сгорела квартира многодетной семьи, пострадал двухлетний ребенок.
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