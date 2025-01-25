Огнеборцы обнаружили в выгоревшем доме Шалинского района тело женщины

В деревне Крылосово Первоуральского МО также загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 20 кв. м. Возгорание потушили за 11 минут, были привлечены семь человек и две единицы спецтехники. Хозяин дома пострадал, его госпитализировали.