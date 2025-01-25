Похоронят на Аллее Славы: в Ревде попрощаются с бойцом СВО Сергеем Ивановым

Posted 25 января, 13:34
Published 25 января, 13:34
Modified 25 января, 13:36
Updated 25 января, 13:36
Жители Ревды в четверг, 30 января, смогут отдать дань памяти своему земляку, погибшему на СВО, сообщает «Ревдинский рабочий».
Житель Ревды немного не дожил до своего 43-летия. Родные бойца приглашают всех желающих проститься с Сергеем к 13:00 в храм Архистратига Михаила, где пройдет отпевание. Церемония захоронения пройдет на Аллее Славы.
В Нижнем Тагиле во вторник, 28 января, проводят в последний путь сержанта Сергея Мосина, которого все друзья и близкие запомнили как очень чуткого и доброго человека.