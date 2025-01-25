tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 13:34

Published 25 января, 13:34

Modified 25 января, 13:36

Updated 25 января, 13:36

Погибшего на СВО жителя Ревды похоронят на Аллее Славы

Похоронят на Аллее Славы: в Ревде попрощаются с бойцом СВО Сергеем Ивановым

25 января 2025, 13:34
Фото: 1MI.

Погибшего на СВО жителя Ревды похоронят на Аллее Славы

Боец СВО из Ревды погиб в ходе боевых действий на Украине. Свердловчанину было 42 года.

Жители Ревды в четверг, 30 января, смогут отдать дань памяти своему земляку, погибшему на СВО, сообщает «Ревдинский рабочий».

Фото: Ревдинский рабочий

Житель Ревды немного не дожил до своего 43-летия. Родные бойца приглашают всех желающих проститься с Сергеем к 13:00 в храм Архистратига Михаила, где пройдет отпевание. Церемония захоронения пройдет на Аллее Славы.

В Нижнем Тагиле во вторник, 28 января, проводят в последний путь сержанта Сергея Мосина, которого все друзья и близкие запомнили как очень чуткого и доброго человека.

Сирота без квартиры: в Екатеринбурге боец СВО не мог добиться жилья
Узнать подробнее
Читайте также:
«Невосполнимая утрата»: в Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим бойцом СВО«Бросил вызов себе». В Березовском скорбят по погибшему на СВО 19-летнему бойцу
#Дарья Бобровицкая#Общество#Ревда#Похороны#Прощание#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Отпевание#Аллея славы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика