Празднование 300-летия Демидовского завода в Тагиле пройдет с большим размахом

Директор Нижнетагильского музея-заповедника Эльвира Меркушева обнародовала программу празднования Демидовского завода, предприятия, которое является одним из основоположников черной металлургии на Урале. Первые события, по ее словам, стартуют уже в январе и будут идти в течение 12 месяцев на самых разных локациях города, а также в самом музее.