Празднование 300-летия Демидовского завода в Тагиле пройдет с большим размахом

Posted 25 января, 09:37
Published 25 января, 09:37
Modified 25 января, 09:39
Updated 25 января, 09:39
На встрече в мэрии обсудили планы мероприятий, приуроченных к этой важной дате, проинформировали в пресс-службе
Директор Нижнетагильского музея-заповедника Эльвира Меркушева обнародовала программу празднования Демидовского завода, предприятия, которое является одним из основоположников черной металлургии на Урале. Первые события, по ее словам, стартуют уже в январе и будут идти в течение 12 месяцев на самых разных локациях города, а также в самом музее.
Программа рассчитана на самую разную аудиторию, будет интересна и представителям профессиональных сообществ, и не специалистам, — подчеркнула Меркушева.
Тагильчане и гости города посетят передвижные и стационарные выставки, научные конференции, опробуют новые экскурсионные маршруты, побывают на концертах, театральных выступлениях и публичных лекциях. Одним из ключевых событий юбилея станет фестиваль обратной инженерии, где специалисты покажут, как современные технические достижения и 3D-моделирование помогают сохранять и восстанавливать артефакты.
Подробный план будет позднее размещен на сайте проекта — его запустят в марте. Кроме того, к юбилею музей выпустит фотоальбом и сборников очерков.
Мэр Владислав Пинаев отметил огромную значимость этой даты и подчеркнул, что празднование юбилея должно быть масштабным. Это, по его мнению, поможет местным жителям осознать индустриальное наследие Тагила, а туристам из других регионов — узнать истоки преуспевания и славы уральского города.
Демидовских завод — одна из визитных карточек города, уникальнейший объект культурного наследия, признанный Достоянием Среднего Урала. Его основание стало отправной точкой в истории Нижнего Тагила и Горнозаводской цивилизации, - сказал мэр.
Также на встрече сотрудники музея представили логотип юбилея. В его основе есть три важных символа Демидовского завода — соболь, гора Высокая и вода. Логотип будет использоваться на информационных материалах и сувенирной продукции, приуроченной к 300-летию завода.
В 2024 году 301-й день рождения отметила столица Среднего Урала — Екатеринбург.