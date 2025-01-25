Проезд оплатил дважды: автобусный терминал развел тагильчанина на деньги

Posted 25 января, 13:00
Published 25 января, 13:00
Modified 25 января, 13:02
Updated 25 января, 13:02
Инцидент в автобусе произошел 22 января: автобусный терминал не принял оплату. Водитель заявил, что карта внесена в стоп-лист. Своей историей местный житель поделился в паблике «Черный список Тагила».
Вести пассажира бесплатно шофер отказался, а наличных у мужчины не было. В итоге за него заплатил другой пассажир, которому он перевел деньги. Однако через сутки пришло смс-сообщение о том, что средства с карты списаны. Таким образом, обычная поездка в автобусе обошлась тагильчанину в два раза дороже.
Подписчики паблика сочувственно отнеслись к рассказчику.
Автор, носи наличку, — посоветовала Виктория.
Им надо программу на терминалах менять. В трамваях постоянно по этому поводу скандалы, — посетовала тагильчанка Людмила.
Ранее жители Тагила возмутились нововведением в общественном транспорте, при котором входить приходится только в переднюю дверь и сразу же оплачивать проезд. Таким образом перевозчики пытаются бороться с безбилетниками. Однако водители жалуются на большие временные затраты, а пассажиры — на очереди при посадке.