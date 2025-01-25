Проезд оплатил дважды: автобусный терминал развел тагильчанина на деньги

Вести пассажира бесплатно шофер отказался, а наличных у мужчины не было. В итоге за него заплатил другой пассажир, которому он перевел деньги. Однако через сутки пришло смс-сообщение о том, что средства с карты списаны. Таким образом, обычная поездка в автобусе обошлась тагильчанину в два раза дороже.