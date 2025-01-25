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Posted 25 января, 13:00

Published 25 января, 13:00

Modified 25 января, 13:02

Updated 25 января, 13:02

В Тагиле пассажир два раза оплатил проезд из-за несговорчивого терминала

Проезд оплатил дважды: автобусный терминал развел тагильчанина на деньги

25 января 2025, 13:00
Фото: 1MI.

В Тагиле пассажир два раза оплатил проезд из-за несговорчивого терминала

Житель Нижнего Тагила пожаловался на терминал, который списал с него деньги за поездку спустя сутки, хотя проезд на тот момент уже был оплачен.

Инцидент в автобусе произошел 22 января: автобусный терминал не принял оплату. Водитель заявил, что карта внесена в стоп-лист. Своей историей местный житель поделился в паблике «Черный список Тагила».

Вести пассажира бесплатно шофер отказался, а наличных у мужчины не было. В итоге за него заплатил другой пассажир, которому он перевел деньги. Однако через сутки пришло смс-сообщение о том, что средства с карты списаны. Таким образом, обычная поездка в автобусе обошлась тагильчанину в два раза дороже.

Подписчики паблика сочувственно отнеслись к рассказчику.

Автор, носи наличку, — посоветовала Виктория.
Им надо программу на терминалах менять. В трамваях постоянно по этому поводу скандалы, — посетовала тагильчанка Людмила.

Ранее жители Тагила возмутились нововведением в общественном транспорте, при котором входить приходится только в переднюю дверь и сразу же оплачивать проезд. Таким образом перевозчики пытаются бороться с безбилетниками. Однако водители жалуются на большие временные затраты, а пассажиры — на очереди при посадке.

Схема оплаты за проезд в автобусах изменится в Нижнем Тагиле с 1 января 2025 года
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Автобус#Проезд#Терминал#Общественный транспорт#Екатеринбург#Списание
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