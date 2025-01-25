Тагильчане ежедневно задыхаются от ядовитого сероводорода: новые выбросы 23 января

В январе тагильчане буквально задыхаются от ядовитого воздуха и регулярно жалуются на головные боли, спертость, заложенность носа и першение в горле. До этого превышения сероводорода фиксировались 22 января. Первые дни после нового года также не порадовали — превышение ядовитых веществ в воздухе отмечалось на протяжении праздников трижды.