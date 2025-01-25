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Posted 25 января, 07:48

Published 25 января, 07:48

Modified 25 января, 07:50

Updated 25 января, 07:50

В Нижнем Тагиле жителям снова пришлось дышать ядовитым сероводородом

Тагильчане ежедневно задыхаются от ядовитого сероводорода: новые выбросы 23 января

25 января 2025, 07:48
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле жителям снова пришлось дышать ядовитым сероводородом

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Выбросы
В Нижнем Тагиле вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

В четверг, 23 января, ПДК сероводорода была превышена на посту у Тагилстроя — такие данные приводит Уральское УГМС.

Замеры проводились с полуночи до 0:40 и колебались от 1,1 до 1,5 ПДК. Также в этот день была незначительно превышена концентрация диоксида азота в районе Красного Камня — 1,02 ПДК.

В январе тагильчане буквально задыхаются от ядовитого воздуха и регулярно жалуются на головные боли, спертость, заложенность носа и першение в горле. До этого превышения сероводорода фиксировались 22 января. Первые дни после нового года также не порадовали — превышение ядовитых веществ в воздухе отмечалось на протяжении праздников трижды.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Экология#Воздух#Выбросы#Екатеринбург#Сероводород#Ухудшение самочувствия#Вредные выбросы
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