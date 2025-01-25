Тагильчане ежедневно задыхаются от ядовитого сероводорода: новые выбросы 23 января

Posted 25 января, 07:48
Published 25 января, 07:48
Modified 25 января, 07:50
Updated 25 января, 07:50
В четверг, 23 января, ПДК сероводорода была превышена на посту у Тагилстроя — такие данные приводит Уральское УГМС.
Замеры проводились с полуночи до 0:40 и колебались от 1,1 до 1,5 ПДК. Также в этот день была незначительно превышена концентрация диоксида азота в районе Красного Камня — 1,02 ПДК.
В январе тагильчане буквально задыхаются от ядовитого воздуха и регулярно жалуются на головные боли, спертость, заложенность носа и першение в горле. До этого превышения сероводорода фиксировались 22 января. Первые дни после нового года также не порадовали — превышение ядовитых веществ в воздухе отмечалось на протяжении праздников трижды.