Тагильчанин шиковал в командировках за счет РЖД и попался на мошенничестве

48-летний тагильчанин в 2023 году часто находился в разъездах по работе и оформлял командировки, однако отчеты в бухгалтерию РЖД предоставлял поддельные, указывая завышенные суммы трат. Когда обман раскрылся, мужчину обвинили в мошенничестве, а затем суд признал его виновным, проинформировали в Уральской транспортной прокуратуре.