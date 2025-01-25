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Posted 25 января, 09:28

Published 25 января, 09:28

Modified 25 января, 09:30

Updated 25 января, 09:30

В Тагиле осудили сотрудника РЖД, который подделывал счета за командировки

Тагильчанин шиковал в командировках за счет РЖД и попался на мошенничестве

25 января 2025, 09:28
Фото: 1MI.

В Тагиле осудили сотрудника РЖД, который подделывал счета за командировки

В Нижнем Тагиле признали виновным в мошенничестве сотрудника компании РЖД, который предоставлял поддельные отчеты о расходах в служебных командировках и присваивал себе деньги.

48-летний тагильчанин в 2023 году часто находился в разъездах по работе и оформлял командировки, однако отчеты в бухгалтерию РЖД предоставлял поддельные, указывая завышенные суммы трат. Когда обман раскрылся, мужчину обвинили в мошенничестве, а затем суд признал его виновным, проинформировали в Уральской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что бывший докер-механизатор ОАО «РЖД» четыре раза в 2023 году предоставлял подложные финансовые документы, содержащие фиктивные сведения о понесенных им расходах за проживание во время служебных командировок, тогда как фактически тратил гораздо меньшие суммы, а разницу оставлял себе, — говорится в сообщении ведомства.

Сумму ущерба составила около 180 тысяч рублей. Теперь тагильчанину придется не только вернуть компании похищенные средства, но и потрудиться на благо общества — его приговорили к 300 часам обязательных работ.

Ранее в Первоуральске осудили женщину, которая пыталась заработать на детских пособиях.

Новый вид мошенничества появился в Свердловской области
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Суд#Командировка#Мошенничество#РЖД#Ущерб#Обязательные работы#Екатеринбург#Уральская транспортная прокуратура#Поддельные отчеты
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