Тагильчанин шиковал в командировках за счет РЖД и попался на мошенничестве

Posted 25 января, 09:28
Published 25 января, 09:28
Modified 25 января, 09:30
Updated 25 января, 09:30
48-летний тагильчанин в 2023 году часто находился в разъездах по работе и оформлял командировки, однако отчеты в бухгалтерию РЖД предоставлял поддельные, указывая завышенные суммы трат. Когда обман раскрылся, мужчину обвинили в мошенничестве, а затем суд признал его виновным, проинформировали в Уральской транспортной прокуратуре.
Судом установлено, что бывший докер-механизатор ОАО «РЖД» четыре раза в 2023 году предоставлял подложные финансовые документы, содержащие фиктивные сведения о понесенных им расходах за проживание во время служебных командировок, тогда как фактически тратил гораздо меньшие суммы, а разницу оставлял себе, — говорится в сообщении ведомства.
Сумму ущерба составила около 180 тысяч рублей. Теперь тагильчанину придется не только вернуть компании похищенные средства, но и потрудиться на благо общества — его приговорили к 300 часам обязательных работ.
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