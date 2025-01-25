Убивать стали реже: в Свердловской области снизилось число тяжких преступлений

Одно из главных достижений — уменьшение числа тяжких преступлений: убийств — на 10,6%, серьезного вреда здоровью со смертью потерпевших — почти на 22%, изнасилований — на 8,9%, разбойных нападений — на 9,2%. Практически все тяжкие преступления раскрываются. Например, если говорить об изнасилованиях, то показатель приближается к 100%, а убийств — к 99%. Хуже показатели раскрываемости хищений с банковских счетов свердловчан — чуть более 64%. Порядка 7 тысяч человек пострадали от действий онлайн-мошенников. Треть потерпевших — пенсионеры.