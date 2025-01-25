Убивать стали реже: в Свердловской области снизилось число тяжких преступлений

Posted 25 января, 05:54
Published 25 января, 05:54
Modified 25 января, 05:56
Updated 25 января, 05:56
Всего за год в регионе зарегистрировано 48,5 тысячи преступлений — это на 2,4% меньше, чем годом ранее, проинформировал по итогам коллегии ведомства в пятницу, 24 января, руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Одно из главных достижений — уменьшение числа тяжких преступлений: убийств — на 10,6%, серьезного вреда здоровью со смертью потерпевших — почти на 22%, изнасилований — на 8,9%, разбойных нападений — на 9,2%. Практически все тяжкие преступления раскрываются. Например, если говорить об изнасилованиях, то показатель приближается к 100%, а убийств — к 99%. Хуже показатели раскрываемости хищений с банковских счетов свердловчан — чуть более 64%. Порядка 7 тысяч человек пострадали от действий онлайн-мошенников. Треть потерпевших — пенсионеры.
Кроме того, в ушедшем году правоохранители активно расследовали дела о коррупции, в том числе хищений в связи с реализацией в регионе нацпроектов. Выявлен 41 случай, здесь за счет выявляемости отмечен рост на 16,7%.
В целом показатели Свердловской области неплохо смотрятся на фоне других крупных российских регионов. А уровень преступности по сравнению с другими субъектами УрФО — самый низкий, отметили в ходе коллегии.
Ранее в Каменске-Уральском правоохранители раскрыли новогоднее убийство 32-летней давности.