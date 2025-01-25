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Posted 25 января, 05:54

Published 25 января, 05:54

Modified 25 января, 05:56

Updated 25 января, 05:56

В Свердловской области в 2024 году на 10,6% сократилось число убийств

Убивать стали реже: в Свердловской области снизилось число тяжких преступлений

25 января 2025, 05:54
Фото: 1MI.

В Свердловской области в 2024 году на 10,6% сократилось число убийств

В Свердловской области полиция подвела итоги работы за 2024 год. Тяжких преступлений стало намного меньше и почти все они раскрыты.

Всего за год в регионе зарегистрировано 48,5 тысячи преступлений — это на 2,4% меньше, чем годом ранее, проинформировал по итогам коллегии ведомства в пятницу, 24 января, руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Одно из главных достижений — уменьшение числа тяжких преступлений: убийств — на 10,6%, серьезного вреда здоровью со смертью потерпевших — почти на 22%, изнасилований — на 8,9%, разбойных нападений — на 9,2%. Практически все тяжкие преступления раскрываются. Например, если говорить об изнасилованиях, то показатель приближается к 100%, а убийств — к 99%. Хуже показатели раскрываемости хищений с банковских счетов свердловчан — чуть более 64%. Порядка 7 тысяч человек пострадали от действий онлайн-мошенников. Треть потерпевших — пенсионеры.

Кроме того, в ушедшем году правоохранители активно расследовали дела о коррупции, в том числе хищений в связи с реализацией в регионе нацпроектов. Выявлен 41 случай, здесь за счет выявляемости отмечен рост на 16,7%.

В целом показатели Свердловской области неплохо смотрятся на фоне других крупных российских регионов. А уровень преступности по сравнению с другими субъектами УрФО — самый низкий, отметили в ходе коллегии.

Ранее в Каменске-Уральском правоохранители раскрыли новогоднее убийство 32-летней давности.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Полиция#Мошенничество#Итоги#Раскрываемость#Преступность#Екатеринбург#Убийства#УМВД#Изнасилования#Александр Мешков
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