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Posted 25 января, 09:56

Published 25 января, 09:56

Modified 25 января, 09:58

Updated 25 января, 09:58

Погибшая в аварии под Ирбитом женщина оказалась сотрудницей СИЗО

В трагическом ДТП под Ирбитом погибла врач-психотерапевт из СИЗО

25 января 2025, 09:56
Фото: ГАИ Свердловской области.

Погибшая в аварии под Ирбитом женщина оказалась сотрудницей СИЗО

Стало известна личность погибшей в ДТП на трассе Камышлов — Тавда под Ирбитом 24 января женщины. Она работала психологом-психотерапевтом в СИЗО.

ДТП спровоцировал 38-летний житель Ирбита, который управлял внедорожником Mitsubishi Pajero без прав. Вместе с ним в салоне находилась 41-летняя женщина, сотрудница СИЗО Анастасия Б., которая после столкновения с грузовиком получила смертельные травмы, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.

Машина принадлежала Анастасии. Почему она разрешила человеку без водительских прав сесть за руль — неизвестно. У погибшей жительницы Ирбита остались пожилые родители.

Напомним, что Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Купава». Оба водителя получили серьезные травмы, а пассажирка скончалась до приезда медиков.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Ирбит#Врач#Водительские права#СИЗО#Смертельное дтп#Личность#Екатеринбург
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