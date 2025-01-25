В трагическом ДТП под Ирбитом погибла врач-психотерапевт из СИЗО

Posted 25 января, 09:56
Published 25 января, 09:56
Modified 25 января, 09:58
Updated 25 января, 09:58
ДТП спровоцировал 38-летний житель Ирбита, который управлял внедорожником Mitsubishi Pajero без прав. Вместе с ним в салоне находилась 41-летняя женщина, сотрудница СИЗО Анастасия Б., которая после столкновения с грузовиком получила смертельные травмы, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Машина принадлежала Анастасии. Почему она разрешила человеку без водительских прав сесть за руль — неизвестно. У погибшей жительницы Ирбита остались пожилые родители.
Напомним, что Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Купава». Оба водителя получили серьезные травмы, а пассажирка скончалась до приезда медиков.