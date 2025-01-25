В трагическом ДТП под Ирбитом погибла врач-психотерапевт из СИЗО

ДТП спровоцировал 38-летний житель Ирбита, который управлял внедорожником Mitsubishi Pajero без прав. Вместе с ним в салоне находилась 41-летняя женщина, сотрудница СИЗО Анастасия Б., которая после столкновения с грузовиком получила смертельные травмы, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.