Ветер стихнет, облака уйдут: в Свердловской области похолодает до -18 градусов

Posted 25 января, 13:35
Published 25 января, 13:35
Modified 25 января, 13:37
Updated 25 января, 13:37
Антициклон, который надвигается со стороны Сибири, сначала накроет Южный, а затем и Средний Урал. Погода изменится: утихнет ветер, который господствовал все последние недели, рассеются облака. Прогнозом на ближайшие дни поделился метеоролог Алексей Пулин.
Наблюдается интересное явление: на высоте над Уралом циркулирует теплый воздух, поступающий с юго-запада. Однако в приземном слое атмосферы, напротив, власть захватили холодные массы.
Влияние антициклона обеспечит в южной половине области достаточно низкие температуры в ночь на воскресенье, по юго-западу до -23.-25, — рассказал Алексей Пулин.
Впрочем, крепких морозов свердловчане не дождутся. Если в воскресенье, 26 января, днем будет -8 градусов, то уже к следующей пятнице, 31 января, днем не выше 0 градусов.
Ранее «температурные качели» уральцам пообещали специалисты УГМС.