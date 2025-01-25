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Posted 25 января, 13:35

Published 25 января, 13:35

Modified 25 января, 13:37

Updated 25 января, 13:37

В Свердловскую область придет кратковременное похолодание

Ветер стихнет, облака уйдут: в Свердловской области похолодает до -18 градусов

25 января 2025, 13:35
Фото: 1MI.

В Свердловскую область придет кратковременное похолодание

Над Уралом разворачивается сибирский антициклон, который принесет в регион немного холодного воздуха. Однако надолго морозы не затянутся.

Антициклон, который надвигается со стороны Сибири, сначала накроет Южный, а затем и Средний Урал. Погода изменится: утихнет ветер, который господствовал все последние недели, рассеются облака. Прогнозом на ближайшие дни поделился метеоролог Алексей Пулин.

Наблюдается интересное явление: на высоте над Уралом циркулирует теплый воздух, поступающий с юго-запада. Однако в приземном слое атмосферы, напротив, власть захватили холодные массы.

Влияние антициклона обеспечит в южной половине области достаточно низкие температуры в ночь на воскресенье, по юго-западу до -23.-25, — рассказал Алексей Пулин.

Впрочем, крепких морозов свердловчане не дождутся. Если в воскресенье, 26 января, днем будет -8 градусов, то уже к следующей пятнице, 31 января, днем не выше 0 градусов.

Ранее «температурные качели» уральцам пообещали специалисты УГМС.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Похолодание#Ветер#Екатеринбург#Антициклон#Алексей Пулин
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