Ветер стихнет, облака уйдут: в Свердловской области похолодает до -18 градусов

Антициклон, который надвигается со стороны Сибири, сначала накроет Южный, а затем и Средний Урал. Погода изменится: утихнет ветер, который господствовал все последние недели, рассеются облака. Прогнозом на ближайшие дни поделился метеоролог Алексей Пулин.