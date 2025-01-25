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Posted 25 января, 12:19

Published 25 января, 12:19

Modified 25 января, 12:21

Updated 25 января, 12:21

Школьница из Тагила изобрела автомат, меняющий жестянки на корм для животных

Вместо жестяной банки — корм для животных: юная тагильчанка изобрела чудо-автомат

25 января 2025, 12:19
Фото: скрин видео телеканала «Телекон».

Школьница из Тагила изобрела автомат, меняющий жестянки на корм для животных

Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Юная изобретательница из Нижнего Тагила сделала и запатентовала автомат для утилизации жестяных банок. Устройство принимает пустую тару, а взамен выдает корм для животных.

Юлия Южакова занимается на Городской станции юных техников под руководством педагога Ларисы Трусовой. Основу для своего автомата она взяла из старой советской книги серии «Сделай сам» — прототипом стал «ирисочный» автомат. Однако школьница усовершенствовала конструкцию и в итоге получила уникальное изобретение, рассказывает телеканал «Телекон».

Автомат представляет из себя устройство по утилизации жестяных банок, однако это вовсе не обычная урна. Он перерабатывает вторсырье, а взамен человек, кинувший банку, получает корм для животных. По словам Юлии, автомат можно установить в контактных зоопарках и просто городских парках.

Изобретение запатентовано: сертификат талантливой тагильчанке выдал Институт дизайна и инноваций. Кроме того, Юлия со своим автоматом стала победительницей всероссийского конкурса «Первые шаги в науке» в номинации «Экология и безопасность жизнедеятельности», который проходил в Москве.

Ранее семиклассник из Нижнего Тагила стал победителем премии Аммоса Черепанова за проект патрульного катера «Мираж».

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