Вместо жестяной банки — корм для животных: юная тагильчанка изобрела чудо-автомат

Posted 25 января, 12:19
Published 25 января, 12:19
Modified 25 января, 12:21
Updated 25 января, 12:21
Юлия Южакова занимается на Городской станции юных техников под руководством педагога Ларисы Трусовой. Основу для своего автомата она взяла из старой советской книги серии «Сделай сам» — прототипом стал «ирисочный» автомат. Однако школьница усовершенствовала конструкцию и в итоге получила уникальное изобретение, рассказывает телеканал «Телекон».
Автомат представляет из себя устройство по утилизации жестяных банок, однако это вовсе не обычная урна. Он перерабатывает вторсырье, а взамен человек, кинувший банку, получает корм для животных. По словам Юлии, автомат можно установить в контактных зоопарках и просто городских парках.
Изобретение запатентовано: сертификат талантливой тагильчанке выдал Институт дизайна и инноваций. Кроме того, Юлия со своим автоматом стала победительницей всероссийского конкурса «Первые шаги в науке» в номинации «Экология и безопасность жизнедеятельности», который проходил в Москве.
Ранее семиклассник из Нижнего Тагила стал победителем премии Аммоса Черепанова за проект патрульного катера «Мираж».