Вместо жестяной банки — корм для животных: юная тагильчанка изобрела чудо-автомат

Автомат представляет из себя устройство по утилизации жестяных банок, однако это вовсе не обычная урна. Он перерабатывает вторсырье, а взамен человек, кинувший банку, получает корм для животных. По словам Юлии, автомат можно установить в контактных зоопарках и просто городских парках.