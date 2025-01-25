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Posted 25 января, 10:18

Published 25 января, 10:18

Modified 25 января, 10:20

Updated 25 января, 10:20

Пострадавшему в уличных разборках в Турции свердловчанину предложили мировую

Юрист уговаривает подстреленного в Турции свердловчанина пойти на мировую

25 января 2025, 10:18
Фото: Изображение Midjourney.

Пострадавшему в уличных разборках в Турции свердловчанину предложили мировую

Жителю Свердловской области, получивший пулю в спину во время уличных разборок в Турции, предложили заключить сделку с компенсацией.

Жителю Свердловской области, пострадавшему в октябре 2024 года в Стамбуле во время конфликта на улице в Турции, предложили урегулировать отношения с нападавшим. О случившемся журналистам портала URA.RU рассказала его супруга.

Судебный процесс в Стамбуле уже начался. Однако МИД России, как утверждает женщина, бездействует. Даже юридической помощи нет — турецкого адвоката россиянам пришлось нанимать за свой счет. Юрист считает, что наилучший выход из ситуации — мировое соглашение, по которому нападавшие выплатят компенсацию. Однако супруга пострадавшего переживает, что сделка так и не состоится: ведь переговоры уже были, но пока никакой конкретики нет и выплачивать деньги никто не торопится.

Напомним, что российские туристы на улице стали свидетелями ссоры между мужчинами. Неожиданно один из них начал стрельбу. Супруги укрылись в ближайшем кафе, но Григория ранило в спину. Его доставили в одну из клиник Стамбула, где врачи выяснили, что пуля в спине развалилась на пять осколков. Однако оперировать пострадавшего в Турции не стали. Семье экстренно пришлось лететь в Россию, где екатеринбургские врачи извлекли фрагменты пули.

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