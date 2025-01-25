Юрист уговаривает подстреленного в Турции свердловчанина пойти на мировую

Судебный процесс в Стамбуле уже начался. Однако МИД России, как утверждает женщина, бездействует. Даже юридической помощи нет — турецкого адвоката россиянам пришлось нанимать за свой счет. Юрист считает, что наилучший выход из ситуации — мировое соглашение, по которому нападавшие выплатят компенсацию. Однако супруга пострадавшего переживает, что сделка так и не состоится: ведь переговоры уже были, но пока никакой конкретики нет и выплачивать деньги никто не торопится.