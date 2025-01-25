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Posted 25 января, 06:18

Published 25 января, 06:18

Modified 25 января, 06:20

Updated 25 января, 06:20

В Верхней Салде разыскивают страдающую деменцией пенсионерку

Зеленая куртка и розовый рюкзак: в Верхней Салде полиция ищет пенсионерку с деменцией

25 января 2025, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.

В Верхней Салде разыскивают страдающую деменцией пенсионерку

Пожилая женщина из Верхней Салды, страдающая деменцией и нуждающаяся в медицинской помощи, ушла из дома в неизвестном направлении. Родственники обратились в полицию.

Татьяна Мешкова 1948 года рождения пропала днем в пятницу, 25 января. Она ушла из своего дома на улице Воронова 8/3 и с тех пор не вернулась, сообщает паблик «вСалде I Верхняя и Нижняя Салда» со ссылкой на местную полицию.

Фото: паблик «вСалде I Верхняя и Нижняя Салда»

Пенсионерку легко узнать по приметной одежде: на ней зеленая куртка, белая меховая шапка, серые брюки. При себе — розовый рюкзак и лыжные палки для ходьбы. Телосложение плотное, рост около 150 сантиметров.

Сейчас полиция прочесывает город, в том числе отдаленные районы, опрашивает водителей общественного транспорта. Также поиски ведутся в лесном массиве.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Татьяны Мешковой, просьба сообщить по телефонам 02 или 8(3434) 554635.

Ранее в Екатеринбурге объявили в розыск 13-летнего школьника, который исчез с улицы Патриса Лумумбы.

Продолжаются поиски пропавшей на Серовском тракте женщины
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Пропал человек#Поиски#Медицинская помощь#Екатеринбург#Верхняя Салда
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