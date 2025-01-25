Зеленая куртка и розовый рюкзак: в Верхней Салде полиция ищет пенсионерку с деменцией

Татьяна Мешкова 1948 года рождения пропала днем в пятницу, 25 января. Она ушла из своего дома на улице Воронова 8/3 и с тех пор не вернулась, сообщает паблик «вСалде I Верхняя и Нижняя Салда» со ссылкой на местную полицию.