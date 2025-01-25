Зеленая куртка и розовый рюкзак: в Верхней Салде полиция ищет пенсионерку с деменцией

Posted 25 января, 06:18
Published 25 января, 06:18
Modified 25 января, 06:20
Updated 25 января, 06:20
Татьяна Мешкова 1948 года рождения пропала днем в пятницу, 25 января. Она ушла из своего дома на улице Воронова 8/3 и с тех пор не вернулась, сообщает паблик «вСалде I Верхняя и Нижняя Салда» со ссылкой на местную полицию.
Пенсионерку легко узнать по приметной одежде: на ней зеленая куртка, белая меховая шапка, серые брюки. При себе — розовый рюкзак и лыжные палки для ходьбы. Телосложение плотное, рост около 150 сантиметров.
Сейчас полиция прочесывает город, в том числе отдаленные районы, опрашивает водителей общественного транспорта. Также поиски ведутся в лесном массиве.
Всех, кто что-то знает о местонахождении Татьяны Мешковой, просьба сообщить по телефонам 02 или 8(3434) 554635.
Ранее в Екатеринбурге объявили в розыск 13-летнего школьника, который исчез с улицы Патриса Лумумбы.