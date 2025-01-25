Жителя Ревды судят за осквернение Вечного огня

Posted 25 января, 07:17
Published 25 января, 07:17
Modified 25 января, 07:19
Updated 25 января, 07:19
Слушания проходят в Свердловском областном суде, проинформировали в пресс-службе регионального СУ СК России.
Установлено, что Андрей Глазачев 30 июля 2024 года гулял в парке «Победа» города Ревда и был нетрезв. Когда ему захотелось покурить, Глазачев не стал просить огонька у прохожих, а зажег сигарету от Вечного огня, сев затем на постамент. В момент совершения преступления Глазачев был под административным надзором за ранее совершенные правонарушения и вообще не должен был находиться в парке. Расследование инцидента контролировал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ревдинец перед началом судебного заседания попросил рассмотреть его дело в особом порядке, однако в этом ему отказали, уточняют «Вечерние ведомости».
Это второй аналогичный случай в Свердловской области. Ранее перед судом предстала жительница Нижнего Тагила, которая 22 июня, в День памяти и скорби, сначала станцевала на постаменте у Вечного огня, а затем зажгла от него сигарету.