Жителя Ревды судят за осквернение Вечного огня

Установлено, что Андрей Глазачев 30 июля 2024 года гулял в парке «Победа» города Ревда и был нетрезв. Когда ему захотелось покурить, Глазачев не стал просить огонька у прохожих, а зажег сигарету от Вечного огня, сев затем на постамент. В момент совершения преступления Глазачев был под административным надзором за ранее совершенные правонарушения и вообще не должен был находиться в парке. Расследование инцидента контролировал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.