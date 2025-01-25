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Posted 25 января, 07:17

Published 25 января, 07:17

Modified 25 января, 07:19

Updated 25 января, 07:19

В Свердловской области судят очередного осквернителя Вечного огня

Жителя Ревды судят за осквернение Вечного огня

25 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.

В Свердловской области судят очередного осквернителя Вечного огня

В Свердловской области суд рассматривает дело 45-летнего ревдинца, который пьяным прикурил от Вечного огня.

Слушания проходят в Свердловском областном суде, проинформировали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Установлено, что Андрей Глазачев 30 июля 2024 года гулял в парке «Победа» города Ревда и был нетрезв. Когда ему захотелось покурить, Глазачев не стал просить огонька у прохожих, а зажег сигарету от Вечного огня, сев затем на постамент. В момент совершения преступления Глазачев был под административным надзором за ранее совершенные правонарушения и вообще не должен был находиться в парке. Расследование инцидента контролировал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ревдинец перед началом судебного заседания попросил рассмотреть его дело в особом порядке, однако в этом ему отказали, уточняют «Вечерние ведомости».

Это второй аналогичный случай в Свердловской области. Ранее перед судом предстала жительница Нижнего Тагила, которая 22 июня, в День памяти и скорби, сначала станцевала на постаменте у Вечного огня, а затем зажгла от него сигарету.

Житель Ирбита прикурил от Вечного огня
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Суд#Ревда#Вечный огонь#СК РФ#Осквернение#Екатеринбург
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