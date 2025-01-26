300 лет Демидовскому заводу в Тагиле, чудо-автомат и жадный терминал: главные итоги

Posted 26 января, 18:16
Published 26 января, 18:16
Modified 26 января, 18:59
Updated 26 января, 18:59
В мэрии Нижнего Тагила обсудили программу празднования 300-летия Демидовского завода. Мероприятия будут проходить весь год: организаторы предлагают горожанам и туристам посетить выставки, лекции, концерты и театральные постановки. У юбилея будет свой сайт с подробной информацией — проект запустят в марте.
Уникальное изобретение придумала и воплотила в жизнь школьница Юлия Южакова из Нижнего Тагила. Воспитанница Городской станции юных техников создала автомат по переработке жестяных банок. Но агрегат имеет одну изюминку: вместо мусора взамен он выдает корм для животных.
Работа автобусных перевозчиков в Нижнем Тагиле вызывает все больше нареканий у горожан — по утрам крайне сложно уехать. В такой ситуации, в частности, оказалась директор автовокзала Лариса Киреева, которая утром на 25-градусном морозе ждала автобус №56 больше часа. Но он так и не приехал. В этот день водители по неизвестной причине не вышли в рейсы.
260 тагильских семей смогли улучшить жилищные условия по итогам 2024 года — они переселены в новые квартиры из аварийного жилья. На эти цели было выделено 280 млн рублей из бюджета города. Еще 316 млн рублей добавил региональный бюджет. В текущем году программа переселения продолжится.
Житель Нижнего Тагила пожаловался на жадный автобусный терминал, который сначала отказался считывать банковскую карту, однако спустя сутки «передумал» и все же списал плату за проезд. Таким образом обычная поездка на общественном транспорте обошлась мужчине в два раза дороже. Пассажира в соцсетях поддержали горожане, которые также регулярно сталкиваются с плохо работающими терминалами.