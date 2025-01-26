300 лет Демидовскому заводу в Тагиле, чудо-автомат и жадный терминал: главные итоги

Работа автобусных перевозчиков в Нижнем Тагиле вызывает все больше нареканий у горожан — по утрам крайне сложно уехать. В такой ситуации, в частности, оказалась директор автовокзала Лариса Киреева, которая утром на 25-градусном морозе ждала автобус №56 больше часа. Но он так и не приехал. В этот день водители по неизвестной причине не вышли в рейсы.