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Posted 26 января, 18:16

Published 26 января, 18:16

Modified 26 января, 18:59

Updated 26 января, 18:59

300 лет Демидовскому заводу в Тагиле, чудо-автомат и жадный терминал: главные итоги

300 лет Демидовскому заводу в Тагиле, чудо-автомат и жадный терминал: главные итоги

26 января 2025, 18:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле обсудили программу празднования 300-летия Демидовского завода. Юная изобретательница придумала, как накормить животных и утилизировать мусор. Директор автовокзала утром не смогла уехать на работу. 260 семей переселили из аварийных квартир. Автобусный терминал списал плату спустя сутки.

В мэрии Нижнего Тагила обсудили программу празднования 300-летия Демидовского завода. Мероприятия будут проходить весь год: организаторы предлагают горожанам и туристам посетить выставки, лекции, концерты и театральные постановки. У юбилея будет свой сайт с подробной информацией — проект запустят в марте.

Празднование 300-летия Демидовского завода в Тагиле пройдет с большим размахом
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Уникальное изобретение придумала и воплотила в жизнь школьница Юлия Южакова из Нижнего Тагила. Воспитанница Городской станции юных техников создала автомат по переработке жестяных банок. Но агрегат имеет одну изюминку: вместо мусора взамен он выдает корм для животных.

Вместо жестяной банки — корм для животных: юная тагильчанка изобрела чудо-автомат
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Работа автобусных перевозчиков в Нижнем Тагиле вызывает все больше нареканий у горожан — по утрам крайне сложно уехать. В такой ситуации, в частности, оказалась директор автовокзала Лариса Киреева, которая утром на 25-градусном морозе ждала автобус №56 больше часа. Но он так и не приехал. В этот день водители по неизвестной причине не вышли в рейсы.

Автобусный перевозчик заморозил на остановке директора тагильского автовокзала
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260 тагильских семей смогли улучшить жилищные условия по итогам 2024 года — они переселены в новые квартиры из аварийного жилья. На эти цели было выделено 280 млн рублей из бюджета города. Еще 316 млн рублей добавил региональный бюджет. В текущем году программа переселения продолжится.

Более 260 семей в Нижнем Тагиле переселили из аварийного жилья
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Житель Нижнего Тагила пожаловался на жадный автобусный терминал, который сначала отказался считывать банковскую карту, однако спустя сутки «передумал» и все же списал плату за проезд. Таким образом обычная поездка на общественном транспорте обошлась мужчине в два раза дороже. Пассажира в соцсетях поддержали горожане, которые также регулярно сталкиваются с плохо работающими терминалами.

Проезд оплатил дважды: автобусный терминал развел тагильчанина на деньги
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