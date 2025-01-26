Артиста драмтеатра в Нижнем Тагиле наградили медалью

Posted 26 января, 07:23
Published 26 января, 07:23
Modified 26 января, 07:25
Updated 26 января, 07:25
Зырянов работает в культурном учреждении более 40 лет. Он сыграл в спектаклях «Васса Железнова», «Чайка», «Безымянная звезда», «Демидовы. Версия» и других постановках, рассказали в группе нижнетагильского драмтеатра ВКонтакте.
Также Сергей Зырянов является автором литературных произведений и поэтом. В постановке «Сказка о рыбаке и рыбке» артисты исполняют песни на его поэзию.
В марте артисту исполнится 65 лет. Поздравляем от всей души, драгоценный наш Сергей Аркадьевич! Гордимся Вами! — сообщили в драмтеатре Нижнего Тагила.
Напомним, в Свердловской области 14 преподавателей высших учебных заведений получили награды за свой труд.