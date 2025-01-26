Артиста драмтеатра в Нижнем Тагиле наградили медалью

Зырянов работает в культурном учреждении более 40 лет. Он сыграл в спектаклях «Васса Железнова», «Чайка», «Безымянная звезда», «Демидовы. Версия» и других постановках, рассказали в группе нижнетагильского драмтеатра ВКонтакте.