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Posted 26 января, 07:23

Published 26 января, 07:23

Modified 26 января, 07:25

Updated 26 января, 07:25

Артиста драмтеатра в Нижнем Тагиле наградили медалью

Артиста драмтеатра в Нижнем Тагиле наградили медалью

26 января 2025, 07:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 64-летнего артиста драматического театра Сергея Зырянова наградили медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ подписал президент РФ 24 января 2025 года.

Зырянов работает в культурном учреждении более 40 лет. Он сыграл в спектаклях «Васса Железнова», «Чайка», «Безымянная звезда», «Демидовы. Версия» и других постановках, рассказали в группе нижнетагильского драмтеатра ВКонтакте.

Также Сергей Зырянов является автором литературных произведений и поэтом. В постановке «Сказка о рыбаке и рыбке» артисты исполняют песни на его поэзию.

В марте артисту исполнится 65 лет. Поздравляем от всей души, драгоценный наш Сергей Аркадьевич! Гордимся Вами! — сообщили в драмтеатре Нижнего Тагила.

Напомним, в Свердловской области 14 преподавателей высших учебных заведений получили награды за свой труд.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Награда#Искусство#Актер#Медаль#Нижнетагильский драматический театр#Екатеринбург
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