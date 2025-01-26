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Posted 26 января, 08:33

Published 26 января, 08:33

Modified 26 января, 08:35

Updated 26 января, 08:35

Более 260 семей в Нижнем Тагиле переселили из аварийного жилья

Более 260 семей в Нижнем Тагиле переселили из аварийного жилья

26 января 2025, 08:33
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле переселили более 260 семей из жилых зданий в минувшем году, которые находятся в аварийном состоянии.

Для того, чтобы переселить горожан из ветхих домов, было выделено около 280 миллионов рублей. Кроме того, из запасного фонда регионального бюджета добавили 316 миллионов, рассказали в пресс-службе нижнетагильской мэрии.

На текущий год в бюджете муниципалитета предусмотрено около 140 миллионов на вышеуказанные цели. Этой суммы хватит на расселение нескольких многоэтажных зданий, в которых живут 28 семей. При этом этих денег не хватает для того, чтобы расселить еще 5 зданий в нынешнем году.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены несколько аварийных домов.

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