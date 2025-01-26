Более 260 семей в Нижнем Тагиле переселили из аварийного жилья

На текущий год в бюджете муниципалитета предусмотрено около 140 миллионов на вышеуказанные цели. Этой суммы хватит на расселение нескольких многоэтажных зданий, в которых живут 28 семей. При этом этих денег не хватает для того, чтобы расселить еще 5 зданий в нынешнем году.