Более 260 семей в Нижнем Тагиле переселили из аварийного жилья

Posted 26 января, 08:33
Published 26 января, 08:33
Modified 26 января, 08:35
Updated 26 января, 08:35
Для того, чтобы переселить горожан из ветхих домов, было выделено около 280 миллионов рублей. Кроме того, из запасного фонда регионального бюджета добавили 316 миллионов, рассказали в пресс-службе нижнетагильской мэрии.
На текущий год в бюджете муниципалитета предусмотрено около 140 миллионов на вышеуказанные цели. Этой суммы хватит на расселение нескольких многоэтажных зданий, в которых живут 28 семей. При этом этих денег не хватает для того, чтобы расселить еще 5 зданий в нынешнем году.
Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены несколько аварийных домов.