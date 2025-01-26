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Posted 26 января, 05:45

Published 26 января, 05:45

Modified 26 января, 05:47

Updated 26 января, 05:47

Рентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенников

Рентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенников

26 января 2025, 05:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 50-летний врач лишился двух квартир из-за аферистов. Они звонили ему с ноября 2024 года.

Сначала мужчине позвонил незнакомец и, сообщив, что он является сотрудником компании сотовой связи, выманил у него код из сообщения, которое пришло ему на телефон. После этого злоумышленники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах», пишет Ура.ру.

Затем с екатеринбуржцем связались под видом сотрудников ЦБ и ОБЭП из Москвы. «Полицейский» даже провел с ним видеозвонок. При этом он был одет в форму и имел рабочее удостоверение. Потерпевшего убедили продать обе свои квартиры якобы для того, чтобы защитить свое имущество.

За обе недвижимости мужчина получил более шести миллионов рублей и перевел их на счет, указанный неизвестными. После этого мошенники перестали выходить на связь, и тогда горожанин понял, что его обманули.

Сейчас потерпевший находится в приюте для бездомных. В полиции возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, жительница Екатеринбурга решила подзаработать и лишилась семи миллионов рублей из-за мошенников.

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