Рентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенников

Posted 26 января, 05:45
Published 26 января, 05:45
Modified 26 января, 05:47
Updated 26 января, 05:47
Сначала мужчине позвонил незнакомец и, сообщив, что он является сотрудником компании сотовой связи, выманил у него код из сообщения, которое пришло ему на телефон. После этого злоумышленники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах», пишет Ура.ру.
Затем с екатеринбуржцем связались под видом сотрудников ЦБ и ОБЭП из Москвы. «Полицейский» даже провел с ним видеозвонок. При этом он был одет в форму и имел рабочее удостоверение. Потерпевшего убедили продать обе свои квартиры якобы для того, чтобы защитить свое имущество.
За обе недвижимости мужчина получил более шести миллионов рублей и перевел их на счет, указанный неизвестными. После этого мошенники перестали выходить на связь, и тогда горожанин понял, что его обманули.
Сейчас потерпевший находится в приюте для бездомных. В полиции возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, жительница Екатеринбурга решила подзаработать и лишилась семи миллионов рублей из-за мошенников.