Рентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенников

Затем с екатеринбуржцем связались под видом сотрудников ЦБ и ОБЭП из Москвы. «Полицейский» даже провел с ним видеозвонок. При этом он был одет в форму и имел рабочее удостоверение. Потерпевшего убедили продать обе свои квартиры якобы для того, чтобы защитить свое имущество.