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Posted 26 января, 11:32

Published 26 января, 11:32

Modified 26 января, 11:34

Updated 26 января, 11:34

Студенты в Нижнем Тагиле побывали в роли сотрудников ДПС

Студенты в Нижнем Тагиле побывали в роли сотрудников ДПС

26 января 2025, 11:32
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС и студенты Демидовского колледжа поучаствовали в акции «Студенческий десант».

Перед мероприятием студенты прошли инструктаж о подготовке к работе, надели специальные жилеты и получили памятки, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Молодые люди вместе с полицейскими подходили к автомобилистам, наблюдали за их работой, а затем самостоятельно обращались к водителям и, рассказав о том, как важно соблюдать ПДД, вручали им памятки.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Кроме того, профилактическую работу в рамках мероприятия проводили и с пешеходами. Им рассказывали статистику ДТП с участием пешеходов. Во время дежурства студенты могли задавать сотрудникам ДПС различные вопросы, а также оценивали их служебную машину.

Сотрудничество колледжа и полиции помогает воспитанию социальной ответственности молодежи, повышению правовой сознательности. В данном случае ответственного отношения к соблюдению Правил дорожного движения, — рассказал представитель общественного совета при полиции Анатолий Толстов.

Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели прошли тренировку по эвакуации пострадавшего из закрытой емкости.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Студенты#Акция#Мероприятие#Профилактика#ПДД#ДПС#Екатеринбург
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