Студенты в Нижнем Тагиле побывали в роли сотрудников ДПС

Posted 26 января, 11:32
Published 26 января, 11:32
Modified 26 января, 11:34
Updated 26 января, 11:34
Перед мероприятием студенты прошли инструктаж о подготовке к работе, надели специальные жилеты и получили памятки, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Молодые люди вместе с полицейскими подходили к автомобилистам, наблюдали за их работой, а затем самостоятельно обращались к водителям и, рассказав о том, как важно соблюдать ПДД, вручали им памятки.
Кроме того, профилактическую работу в рамках мероприятия проводили и с пешеходами. Им рассказывали статистику ДТП с участием пешеходов. Во время дежурства студенты могли задавать сотрудникам ДПС различные вопросы, а также оценивали их служебную машину.
Сотрудничество колледжа и полиции помогает воспитанию социальной ответственности молодежи, повышению правовой сознательности. В данном случае ответственного отношения к соблюдению Правил дорожного движения, — рассказал представитель общественного совета при полиции Анатолий Толстов.
Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели прошли тренировку по эвакуации пострадавшего из закрытой емкости.