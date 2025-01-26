tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 06:48

Published 26 января, 06:48

Modified 26 января, 06:50

Updated 26 января, 06:50

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о наезде пилота «Уральских авиалиний» на техника

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о наезде пилота «Уральских авиалиний» на техника

26 января 2025, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге завершилось расследование по факту наезда пилота компании «Уральские авиалинии» на техника в аэропорту Кольцово.

В прокуратуре утвердили заключение по данному делу. Мужчина обвиняется в несоблюдении безопасности движения транспорта, из-за чего он причинил тяжкий вред здоровью сотруднику Кольцово, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного ведомства.

Материалы будет рассматривать суд Октябрьского района.

Напомним, происшествие случилось в мае 2024 года. Пилот, выруливая со стоянки, наехал на сотрудника екатеринбургского аэропорта. Пострадавшему было решено ампутировать одну ногу.

В Первоуральске потерпевший крушение пилот потерял память
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело экс-замминистра Дубровина рассмотрят в суде в ЕкатеринбургеВрачу из Нижнего Тагила предъявили обвинение в смерти пациентки17 человек в Тюменской области оказались в больнице после купания в бассейне
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Прокуратура#Наезд#Суд#Уголовное дело#Кольцово#ЧП#Уральские авиалинии#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика