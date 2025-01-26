Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о наезде пилота «Уральских авиалиний» на техника

Posted 26 января, 06:48
Published 26 января, 06:48
Modified 26 января, 06:50
Updated 26 января, 06:50
В прокуратуре утвердили заключение по данному делу. Мужчина обвиняется в несоблюдении безопасности движения транспорта, из-за чего он причинил тяжкий вред здоровью сотруднику Кольцово, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного ведомства.
Материалы будет рассматривать суд Октябрьского района.
Напомним, происшествие случилось в мае 2024 года. Пилот, выруливая со стоянки, наехал на сотрудника екатеринбургского аэропорта. Пострадавшему было решено ампутировать одну ногу.