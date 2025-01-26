Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о наезде пилота «Уральских авиалиний» на техника

В прокуратуре утвердили заключение по данному делу. Мужчина обвиняется в несоблюдении безопасности движения транспорта, из-за чего он причинил тяжкий вред здоровью сотруднику Кольцово, рассказали в пресс-службе регионального транспортного надзорного ведомства.