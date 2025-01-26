Тагильчанин занял второе место на конкурсе снежных фигур

Posted 26 января, 16:59
Published 26 января, 16:59
Modified 26 января, 17:15
Updated 26 января, 17:15
В живописном уголке Хибинского массива, в городе Кировске Мурманской области, в экскурсионно-туристическом центре «Снежная Деревня» завершилось уникальное событие — фестиваль «Снеголед-2025». На площади свыше 2000 квадратных метров расположилось 20 снежных залов, где трудились лучшие мастера изготовления скульптур из снега.
Неделя напряженного труда талантливых людей со всей страны завершилась настоящим триумфом. В результате голосования жюри и участников были определены победители конкурса скульптур.
Первое место досталось Льву Брюханову из поселка Богородское и Мирие Соловатовой из Ижевска за их произведение «Я выжил там, где мамонт вымерз». Эта работа не просто поражает своей сложностью исполнения, но и глубоко символична, отражая борьбу за жизнь в условиях крайнего севера.
Как сообщает ЭТЦ «Снежная Деревня», второе место досталось Георгию Гогиберашвили из Нижней Салды и Якову Степанову из Нижнего Тагила за работу под названием «Вьюга». Их скульптура передает мощь и силу северной стихии, заставляя зрителей ощутить дыхание суровой зимы.
Третье место заняли Евгений Гоманов из Ростова-на-Дону и Ольга Морозова из Омска с их творением под названием «Хибинская Коко». Эта скульптура олицетворяет гармонию природы и человека, показывая величие северных пейзажей через призму искусства.