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Posted 26 января, 16:59

Published 26 января, 16:59

Modified 26 января, 17:15

Updated 26 января, 17:15

Тагильчанин занял второе место на конкурсе снежных фигур

Тагильчанин занял второе место на конкурсе снежных фигур

26 января 2025, 16:59
Фото: ЭТЦ «Снежная Деревня».
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Тагильчанин Яков Степанов вместе с Георгием Гогиберашвили заняли второе место на фестивале «Снеголед-2025», завершившемся в Кировске. Талантливые мастера создали скульптуру «Вьюга» из снега.

В живописном уголке Хибинского массива, в городе Кировске Мурманской области, в экскурсионно-туристическом центре «Снежная Деревня» завершилось уникальное событие — фестиваль «Снеголед-2025». На площади свыше 2000 квадратных метров расположилось 20 снежных залов, где трудились лучшие мастера изготовления скульптур из снега.

Неделя напряженного труда талантливых людей со всей страны завершилась настоящим триумфом. В результате голосования жюри и участников были определены победители конкурса скульптур.

Первое место досталось Льву Брюханову из поселка Богородское и Мирие Соловатовой из Ижевска за их произведение «Я выжил там, где мамонт вымерз». Эта работа не просто поражает своей сложностью исполнения, но и глубоко символична, отражая борьбу за жизнь в условиях крайнего севера.

Фото: ЭТЦ «Снежная Деревня»

Как сообщает ЭТЦ «Снежная Деревня», второе место досталось Георгию Гогиберашвили из Нижней Салды и Якову Степанову из Нижнего Тагила за работу под названием «Вьюга». Их скульптура передает мощь и силу северной стихии, заставляя зрителей ощутить дыхание суровой зимы.

Фото: ЭТЦ «Снежная Деревня»

Третье место заняли Евгений Гоманов из Ростова-на-Дону и Ольга Морозова из Омска с их творением под названием «Хибинская Коко». Эта скульптура олицетворяет гармонию природы и человека, показывая величие северных пейзажей через призму искусства.

Фото: ЭТЦ «Снежная Деревня»
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