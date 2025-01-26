Тагильчанин занял второе место на конкурсе снежных фигур

Первое место досталось Льву Брюханову из поселка Богородское и Мирие Соловатовой из Ижевска за их произведение «Я выжил там, где мамонт вымерз». Эта работа не просто поражает своей сложностью исполнения, но и глубоко символична, отражая борьбу за жизнь в условиях крайнего севера.