Топ-5 ошибок на итоговом собеседовании в 9 классе

С римскими цифрами все более или менее понятно — нужно лишь запомнить принцип их чтения. Основные числа это: I (1), V (5), X (10). Если маленькая цифра перед большой — вычитаем (IV = 4, получается 1-5=4, то есть 4 век), если после — прибавляем (VI = 6). Можно запомнить лишь те, что встречаются чаще всего в тексте ИС: XVII (17), XVIII (18), XIX (19), XX (20) и текущий XXI (21) век.