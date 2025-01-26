Топ-5 ошибок на итоговом собеседовании в 9 классе

Posted 26 января, 09:16
Published 26 января, 09:16
Modified 26 января, 09:18
Updated 26 января, 09:18
Итоговое собеседование кажется простым испытанием: всего 10 баллов из 20 нужны для того, чтобы вас допустили к ОГЭ. Однако, несмотря на кажущуюся легкость, здесь скрываются свои подводные камни. Даже самые подготовленные ученики иногда спотыкаются на мелочах, которые могут стоить им драгоценных баллов. Чтобы помочь вам уверенно пройти итоговое собеседование, мы выделили топ-5 ошибок, которые мешают многим школьникам достичь высокого результата.
Первое задание в итоговом собеседовании (далее ИС) — это чтение текста вслух. Казалось бы, самое простое, но именно тут теряются первые баллы. Причиной этого часто становится неправильное склонение числительных, которые обязательно будут в тексте. Чаще всего встречаются даты, связанные с каким-либо событием или годами жизни известных людей; иногда указываются века, обозначенные римскими цифрами, которые многим сложно прочитать.
Наиболее распространенные ошибки на итоговом сочинении — это неправильное произношение слов, например, ошибки в ударениях и склонении числительных, — рассказывает ученица 10 класса Вера.
С римскими цифрами все более или менее понятно — нужно лишь запомнить принцип их чтения. Основные числа это: I (1), V (5), X (10). Если маленькая цифра перед большой — вычитаем (IV = 4, получается 1-5=4, то есть 4 век), если после — прибавляем (VI = 6). Можно запомнить лишь те, что встречаются чаще всего в тексте ИС: XVII (17), XVIII (18), XIX (19), XX (20) и текущий XXI (21) век.
С годами в тексте чуть сложнее, но учитель русского языка лего объяснил простое правило, которого пригодится на ИС.
Основной принцип склонения числительных, обозначающих годы, заключается в том, что изменению подвергается только последняя часть числа. Например, у вас в тексте есть 1812 год, значит вы скажете «в тысяча восемьсот двенадцатом году». Забудьте про «одна тысяча девятьсот» какой-то год, — подсказывает корреспонденту TagilCity.ru учитель русского языка и литературы Екатерина Андреевна.
На том же первом задании можно потерять баллы из-за неправильного чтения фамилии, имени или отчества известной личности. Как правило, текст дается о писателях, поэтах, ученых, изобретателях, художниках, общественных деятелях и так далее.
Одной из самых популярных ошибок было неправильное ударение при произношении имени какой-нибудь известной личности. При этом имена нерусские. И несмотря на хороший речитатив, все равно ошибаешься, — сообщает ученица 11 класса Таисия.
Выучить все фамилии, безусловно, невозможно. Составители текстов КИМ упростили задачу, проставив ударения прямо в тексте. Тем не менее, из-за стресса, который испытывают школьники на экзамене, они все равно могут допустить ошибку. Учителя рекомендуют проявлять внимательность: несколько раз мысленно проговорить фамилию или любое другое слово, которое может вызвать сложности. Ну, а школьники советуют расслабиться и выспаться.
Главный мой совет — выспитесь перед экзаменом! Отдохнувший мозг работает гораздо эффективнее. И не бойтесь! Вы же русские люди, говорите на этом языке с рождения. Просто сосредоточьтесь и спокойно читайте, как умеете, — делится своими простыми, но полезными рекомендациями 10-классница Вера.
С первым заданием разобрались, самые частые ошибки — это склонение числительных и чтение имен собственных. Во втором задании ученикам нужно пересказать только что прочтенный текст, при этом у них есть 2 минуты на подготовку. Но при пересказе школьники должны вставить цитату, предложенную разработчиками КИМа. Иногда ученик настолько погружается в пересказ, стараясь ничего не упустить, что случайно пропускает цитату.
Много ребят было, кто забыл вставить цитату, когда пересказывал текст. Ты так стараешься не упустить микротемы, что вообще вылетает из головы задание с цитатой, — рассказывает ученица Екатерина об ошибках, которые совершали ее одноклассники.
Чтобы избежать этой проблемы, цитату можно разместить в начале или в конце текста. Кроме того, учителя советуют делать себе заметку-напоминание, чтобы не забыть включить высказывание в пересказ.
Проще всего начать или завершить пересказ цитатой. Если же цитата лучше всего подходит для середины текста, обязательно отметьте нужный абзац в поле для заметок, чтобы не забыть включить ее в нужное место, — советует учительница русского языка и литературы Надежда Алексеевна.
Одной из распространенных ошибок на ИС является невыразительное чтение, неправильная расстановка акцентов. Часто ученики либо делают слишком длинные паузы, либо вовсе не останавливаются между предложениями. Важно помнить, что каждая точка — это сигнал к короткой остановке, которая помогает слушателю понять, где заканчивается одно предложение и начинается другое.
Часто делают долгие паузы во время чтения текста. Или вообще не останавливаются между предложениями. То есть точка стоит и нужно сделать остановку небольшую, чтобы понятно было, что дальше идет следующее предложение, но многие просто «сплошняком» читали, — рассказывает 10-классница Екатерина.
Когда экзамен уже близится к концу, расслабляться все еще рано. У учащихся могут возникнут сложности с грамотностью речи. Неосознанно можно неправильно употребить местоимение.
Последнее задание — это либо какой-то рассказ составить, либо описать картинку, либо порассуждать на заданную тему. Очень многие ребята допускали ошибки, при описании картинки, говоря, например: «Эта картина, прекрасная. Она нарисовала ее…». Получается непонятно, кто рисовал картину? Сама себя получается, — делится еще одной из распространенных ошибок ученица Екатерина.
По сути такое употребление местоимений называется некорректной анафорой. Анафора — это когда предыдущее существительное заменяется местоимением, и важно, чтобы контекст однозначно указывал на то, к чему относится это местоимение.