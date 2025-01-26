Уралец стал лучшим боксером России

Всеволод Шумаков, кроме всего прочего, в 2024 году стал чемпионом Европы, продемонстрировав высокий уровень мастерства и волю к победе. Это достижение закрепило его статус одного из ведущих боксеров континента. В 2023 году он завоевал бронзу на чемпионате мира.