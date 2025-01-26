Уралец стал лучшим боксером России

Posted 26 января, 14:52
Published 26 января, 14:52
Modified 26 января, 14:54
Updated 26 января, 14:54
Всеволод Шумков родом из Каменск-Уральска смог одержать победу на Кубке России по боксу. Суровая битва состоялась в Самаре 25 января текущего года. Судьи без сомнений посчитали Всеволода победителем, которому пришлось биться с молодым человеком из Карелии. Благодаря своему выигрышу 23-летний боксер сможет продолжить борьбу на мировой арене IBA. Международные соревнования пройдут в столице Казахстана уже в этом году, сообщает Федерация бокса России.
Всеволод Шумаков, кроме всего прочего, в 2024 году стал чемпионом Европы, продемонстрировав высокий уровень мастерства и волю к победе. Это достижение закрепило его статус одного из ведущих боксеров континента. В 2023 году он завоевал бронзу на чемпионате мира.
Ранее боксеры Свердловской области завоевали медали на первенстве в Краснотурьинске.